В России пожаловались на атаку дрона на позиции военных в Курской области: есть раненые

Россияне пожаловались на атаку беспилотника вечером 15 апреля по позициям военных РФ в Курской области. В результате этого обстрела двое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщают российские СМИ. Как отмечается удар пришелся по позициям российских солдат в хуторе Заря Глушковского района.

В результате атаки с осколочными ранениями два срочника были доставлены в Рыльскую центральную районную больницу. Информации о пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее сообщалось, что в стране-агрессоре России с опозданием заявили об атаке беспилотников на международный аэропорт в Белгороде. Говорят, что громко там было еще ночью 12 апреля: после того, как одна цель упала, загорелась трава.

Напомним, что украинские БПЛА впервые долетели до Мордовии (РФ) и атаковали военную часть в Ковилкино, на вооружении которой стоит радиолокационная загоризонтная станция 29Б6 "Контейнер". Дальность обнаружения целей этой РЛС – около 3000 км, а высота – более 100 км.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!