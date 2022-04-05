В России потребовали от Википедии удалить пять статей о войне против Украины

Главный государственный орган по внедрению цензуры в РФ Роскомнадзор обратился с официальным письмом к администраторам свободной интернет-энциклопедии "Википедия" с требованием удалить пять статей на портале. Все они посвящены преступлениям в Украине с момента полномасштабного вторжения российской армии.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своем Telegram-канале. Причиной для претензий к опубликованным материалам стало нарушение закона России, согласно которому войну, развязанную Кремлем, нельзя называть войной, а оккупантов можно именовать не иначе как "освободителями".

"Спасибо Роскомпозору за рекомендацию, теперь мы знаем, что почитать вечером", – с иронией заметил Геращенко.

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Напомним, что Википедия – энциклопедия, составляемая вольными авторами. Администрация сайта не цензурует информацию, а позволяет свободно излагать сведения, полученные из других информационных источников. Интернет-платформой владеет некоммерческая американская организация.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Роскомнадзор запретил к трансляции в России интервью украинского гаранта Владимира Зеленского журналистам либеральных СМИ РФ (преимущественно запрещенных). В нем лидер нации детально и подробно пояснил, кто убивает мирных жителей в нашей стране, насилует женщин, а также мародерствует, чем бесчисленное количество раз нарушил фейковый закон о фейках.

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