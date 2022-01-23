В России пригрозили, что не будут терпеть 'провокаций' на Донбассе

В Российской Федерации заявили, что не потерпят, если Украина и страны Запада будут устраивать "провокации" против российских граждан на оккупированных ею территориях Донбасса. В частности, в Кремле пригрозили, что "будут кусать как волк".

Об этом заявил российский дипломат Константин Гаврилов в эфире YouTube-канала "Изолента Live". Он является руководителем делегации РФ на переговорах в Вене относительно вопросов военной безопасности, а также контроля над вооружениями.

"Все четко было выяснено, и сказано, и предупреждено. Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан… Это только собаки тявкают. А волк кусает и все", – пригрозил он.

Видео дня

По его мнению, Киев вместе с западными партнерами "пытаются прикрыть возможные провокации со стороны Украины". А также якобы "обвиняют Россию" в намерении вторгнуться на украинские территории.

"Мы на все провокации можем ответить… и не позволив своих граждан обижать, а тем более убивать", – высказался Гаврилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РосСМИ информируют, якобы Турция планирует организовать между Украиной и РФ переговоры по Донбассу. Местом встречи рассматривается Стамбул, и на нее "могут пригласить представителей ОБСЕ и ОРДЛО".