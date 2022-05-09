В России портреты 'героев' после шествия на 9 мая выбросили на мусорку. Фото

В России портреты "Бессмертного полка" оказались на свалке. Их выбросили после того, как они были использованы на военном параде 9 мая в Москве.

Соответствующее фото распространили в сети. На снимке можно увидеть портреты россиян, погибших в войне против Украины, обозначенные символом оккупационных войск Z.

Они оказались брошены у мусорного бака.

"Каждый год в России одно и то же: после проведения акции, где люди на камеру так гордо носят портреты дедов, погибших во Второй Мировой войне, эти "деды" просто выбрасываются на мусорку", – говорится в подписи к фото.

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Также отмечается, что в 2022 году году к выброшенным "дедам" присоединились портреты погибших в Украине оккупантов.

"Вот и вся суть этих акций: или люди за деньги, или бюджетники носятся с этими портретами, а потом просто выбрасывают их. Вот такое истинное лицо поддержки Путина и его мифов о войнах", – рассказал автор публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Московской области РФ пропагандист решил снять сюжет об акции "Бессмертный полк", но в результате опозорился сам и опозорил всю акцию. Во время прямой трансляции события обнаружилось, что участники мероприятия не знают, чьи портреты держат.