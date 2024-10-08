В Белгородской области обещают рекордные выплаты за участие в войне против Украины: россияне обеспокоились 'перспективами'

Российские регионы продолжают "гонку" выплат для россиян, которые согласятся ехать воевать против Украины. В "лидеры" с 7 октября вырвалась Белгородская область: в регионе, где пострадавшим от обстрелов гражданским обещали по 10 тысяч рублей, новоиспеченным оккупантам намерены выплачивать по 3 млн в российской валюте (около 31 тысячи долларов).

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На заявление об увеличении выплат для новых контрактников, сделанное губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, обратил внимание Telegram-канал "Сеятель ветра". При этом "акция" продлится до конца года, а в условиях осуществления выплат россияне обнаружили подвох.

Как отмечает "Сеятель ветра", единоразовая выплата за подписание контракта с минобороны РФ в этом регионе с 7 октября увеличивается до рекордных 3 млн рублей. Ранее в Белгородской области новоиспеченным оккупантам обещали по 800 тысяч.

"Формируем новый уровень выплат тех, кто подпишет контракты или уйдет добровольцем с территории Белгородской области. В целом из всех источников – из федерального бюджета, регионального бюджета, муниципального бюджета и небюджетных фондов – выплата с 7 октября до 31 декабря 2024 года, с сегодняшнего дня, составит три миллиона рублей", – заявил Гладков.

Таким образом в размере финансовой мотивации для нового пушечного мяса Белгородская область существенно обошла долговременного "лидера" – Москву, где за подписание контракта обещали по 1,9 млн рублей, а также недавно вырвавшийся на "лидерские позиции" Ханты-Мансийский автономный округ с их 2,75 млн рублей.

"Верный признак сокращения числа желающих умирать в бессмысленных мясных штурмах. Людей все меньше, оплату приходится задирать все выше. Никто уже даже не пытается делать вид, что все это за идею. Открыто говорится – все это за бабло", – отмечает "Сеятель ветра".

При этом в сети подсчитали: фактически, каждому новому военному преступнику, соблазнившемуся на эти деньги, в Белгородской области обещают сумму, которую получающий среднюю зарплату по региону россиянин может заработать за семь с лишним лет.

И пока одних комментаторов этой новости из РФ распирает городость от "величия" страны, готовой платить такие суммы за убийства граждан соседнего государства – у других к аукциону неслыханной щедрости возникли определенные вопросы.

"Оно бы и ничего, только – откуда деньжишки в раздолбанной области? Это же не из кармана губернатора?! То, что потекло – откуда-то утекло! Подозреваю, что из наших налогов – из Образования, Медицины, Соцстраха, Науки", – интересуется один из комментаторов.

Другие подозревают, что гонка выплат для оккупантов обернется для населения РФ стремительной инфляцией и космическими ценами в магазинах.

"Кремлинцы рублёвых фантиков ватникам ещё напечатают. Его Величество Бакс скоро сотню перевалит", "А инфляция все съест, так что денег в итоге останется только на хлеб и воду", – пишут россияне.

Кто-то обратил внимание на колоссальный разрыв между помощью пострадавшим от обстрелов и выплатами новобранцев.

"Хочешь востановить дом – иди умирай", – описал один из комментаторов нынешние российские реалии.

К слову, часть россиян обратила внимание на то, что большинство из соблазнившихся быстрым "заработком" обещанную сумму в полном объеме вряд ли получат.

"Там очень хитро расписана выплата. Окончательно – после 2 месяцев. Ну попробуй выжить эти 2 месяца в мясных штурмах", "Прочитайте до конца, выплата возможна только через 2 месяца", – пишут они.

Напомним, ранее стало известно, что в российском Курске вывесили рекламные баннеры службы по контракту с изображением воина ВСУ.

После того, как ошибка спровоцировала скандал, мэр Курска Игорь Куцак объявил выговор главе комитета архитектуры и градостроительства "за халатность при создании военно-патриотического баннера".