В России покончил с собой срочник, которого хотели бросить на войну против Украины: он оставил прощальное письмо. Фото

Несмотря на лживые обещания диктатора РФ Владимира Путина своим гражданам о том, что солдат срочной службы не будут отправлять на войну в Украину, российское командование бросает на убой всех подряд. Один из срочников, которого хотели бросить на войну против Украины, решил покончить жизнь самоубийством.

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Возле тела обнаружили записку, в котором срочник объяснил мотивы суицида. Об этом сообщает Telegram-канал "Мобилизация" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Срочник, который наложил на себя руки, служил во 2-й понтонной роте воинской части №11361, которая дислоцируется в Московской области. Тело 20-летнего Сергея Гридина обнаружили 10 февраля сослуживцы.

Солдат повесился на ремне из-за того, что командование собиралось отправить его на войну в Украину. Сослуживцы успели сфотографировать предсмертную записку, прежде чем командиры ее отобрали.

Примечательно, что в материалах проверки записка, объясняющая мотивы самоубийства, отсутствует. В ней срочник написал, что его "вписали в ротацию в Украину", откуда живым из его роты еще никто не возвращался.

Также сослуживцы рассказывают, что после просьбы не отправлять его в зону боевых действий срочник подвергся унижению и издевательствам со стороны командования.

Смерть срочника подтвердила и его сестра в социальных сетях. В ее тексте сообщается, что солдат умер в армии, однако о причинах и обстоятельствах смерти женщина не написала.

Напомним, в России солдат срочной службы заставляют подписывать контракты с вооруженными силами Российской Федерации и ехать воевать против Украины. Тех, кто отказывается от "предложения", пытают и создают им невыносимые условия.

Ранее пропагандист Кремля Владимир Соловьев призвал бросить на войну против Украины срочников. Из теплой московской студии он "увидел", что "отцы воюют", а "детей" якобы не пускают, несмотря на их "желание".

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащие армии РФ собственноручно убивают своих командиров. Причина тому – нежелание российских солдат отправляться в горячие точки на смерть.

К слову, в Челябинской области России мобилизованный гражданин избил командира до смерти. В результате травм тот скончался на месте. Нетрезвый старший сержант напал на капитана. Примечательно, что они были призваны во время мобилизации.

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