Российских срочников заставляют подписывать контракты и ехать на войну: к несогласным применяют пытки

В России солдат срочной службы заставляют подписывать контракты с вооруженными силами Российской Федерации и ехать воевать против Украины. Тех, кто отказывается от "предложения", пытают и создают им невыносимые условия.

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В частности, подобное массово происходит со срочниками из Пермской области. Об этом рассказывают родственники молодых россиян, пишет канал "Сеятель ветра".

Срочники из Перми, которые служат в Ростовской области по призыву, столкнулись с настоящим террором со стороны командования, которое пытается использовать их в качестве пушечного мяса в войне против Украины.

"Забрали осенью на срочную службу. На днях предложили подписать контракты, обещали отличные условия службы, зарплаты, снаряжение и т.п. Тех, кто согласился и подписал, уже куда-то увезли из части", — рассказал родственник одного из солдат.

"Предложение" подписать контракт и с высокой долей вероятности - умереть - далеко не добровольное. К тем, кто отказывается от подписания контрактов, применяют пытки. Также для них создают невыносимые условия несения службы.

"Спать дают лишь по 2 часа в день, всё остальное время они заняты каким-то бесполезным трудом, а также не дают нормальной медицинской помощи и заставляют нести службу с невылеченными травмами и болезнями", – пересказывают жалобы срочников из Перми их родственники.

При это президент РФ Владимир Путин неоднократно с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину заявлял, что солдаты, несущие срочную службу, якобы ни в коем случае не окажутся на фронте. Однако с первых дней полномасштабной войны срочники на фронте были, есть - и, похоже, благодаря "изобретательности" командования ВС РФ, будут.

"После многократных обещаний Путина не отправлять на войну срочников, командование таки нашло способ, как все же загнать молодых пацанов в окопы. И никто потом не будет разбираться, добровольно они контракт подписывали, или нет", - пишет "Сеятель ветра".

Напомним, ранее пропагандист Кремля Владимир Соловьев призвал бросить на войну против Украины срочников. Из теплой московской студии он "увидел", что "отцы воюют", а "детей" якобы не пускают, несмотря на их "желание". Поэтому, мол, минобороны РФ обязано облегчить для них заключение контрактов.

Из четырех сыновей самого Соловьева на войну не отправился ни один: видимо, они, как и их отец, желания "защищать родину" не изъявляют, предпочитая жить припеваючи, пока рядовые россияне гибнут десятками тысяч.