''Надо этот вопрос решить'': пропагандист Соловьев призвал бросить на войну против Украины срочников. Видео

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев призвал власти РФ бросить на войну против Украины срочников. Он заявил, что "отцы воюют", а "детей" якобы не пускают несмотря на их желание.

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Такие циничные заявления со стороны пропагандиста прозвучали в его программе "Вечер с Владимиром Соловьевым". В эфире шоу рупор Кремля посетовал, что на фронт не отправляют военнослужащих срочной армии, которых у Росси каждые полгода "от 120 до 140 тысяч" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Всегда на войнах молодые. Я все понимаю, политическая обстановка, личная боязнь, где-то что-то. Но сколько ребят, которые сейчас проходят срочную службу? Дайте повоевать. Отцы воюют, а дети в армии говорят "пустите". От 120 до 140 тысяч каждые полгода прекрасно подготовленных молодых ребят. Ну, надо как-то этот вопрос решить.. Ну тех, которые хотят, которые могут", – заявил пропагандист.

По мнению Соловьева, российской власти следует облегчить условия подписания воинского контракта для срочников.

"Мне кажется имеет смысл поговорить как-то с министерством обороны, вырвать эту общую позицию, я думаю минобороны будет только за", – заявил он.

Известно, что сам Соловьев является отцом восьмерых детей от трех жен. Четверо из детей – сыновья, но ни один из них не участвует в войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным росСМИ, власти РФ ожидают к весне 2023 года потерю 100 тысяч мобилизованных. Погибших планируют заменить срочниками.