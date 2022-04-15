Затопление крейсера 'Москва' стало крупнейшей военно-морской потерей в мире за 40 лет – CNN

Затопление флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва" стало самой большой военно-морской потерей в мире за 40 лет. Это событие вызывает тревожные вопросы у военных экспертов из разных стран.

Об этом пишет CNN. Издание, ссылаясь на специалистов, проанализировало, что действительно произошло с гордостью российского флота, что означает потеря "Москвы" для дальнейших военных действий России, и о чем может сигнализировать другим странам.

Согласно сообщению министерства обороны РФ, на корабле произошел пожар неизвестного происхождения, который привел к детонации хранящихся на крейсере боеприпасов и в результате взрывов у "Москвы" были повреждены конструкции. Это стало причиной того, что военный корабль затонул среди штормового моря, когда его буксировали в ближайший порт, убеждает российское оборонное ведомство.

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Украина утверждает, что ударила по "Москве" противокорабельными крылатыми ракетами, что повлекло за собой пожар, в результате которого взорвались боеприпасы.

Представители министерства обороны США и Запада склоняются к украинской версии. В частности, источник издания, знакомый с последними разведданными, сообщил, что США со "средней степенью уверенности" считают, что украинская версия событий верна.

Это произошло 40 лет назад. Аргентинский крейсер General Belgrano был торпедирован и потоплен британской атомной подлодкой HMS Conqueror 2 мая 1982 года во время войны за Фолклендские острова.

Креейсеры "Генерал Бельграно" и "Москва" были одинакового размера - каждый около 182 метров в длину и водоизмещением 12 тысяч тонн. Хотя экипаж из 1100 человек на борту "Генерала Бельграно" более чем вдвое превышал экипаж "Москвы".

Россия не раскрывает количество жертв, произошедших во время пожара и последующего затопления "Москвы". При затоплении крейсера "Генерал Бельграно" в общей сложности погибли 323 члена экипажа.

Более всего это может повлиять на моральный дух россиян. Будучи флагманом российского Черноморского флота, крейсер "Москва" был одним из самых заметных активов в войне в Украине. И потеря такого корабля вызовет сомнения в боеспособности России, не важно, будь то действия противника или случайность.

"Оба объяснения затопления "Москвы" указывают на возможные недостатки России – или плохую противовоздушную оборону, или невероятно слабые средства безопасности и контроля повреждений на флагманском корабле Черноморского флота", – заявили аналитики Мейсон Кларк, Екатерина Степаненко и Джордж Баррос из Института. Study of War написали в своем ежедневном военном брифинге.

"Это вызывает вопрос о военно-морской компетентности через 10 лет после того, как Путин объявил, что собирается восстановить возможности, боевой дух и профессионализм военно-морского флота. Похоже, что он не смог сдержать ни одно из своих обещаний", – сказал Карл Шустер. , бывший капитан ВМС США

Однако мнения аналитиков о том, какое влияние затопление будет иметь на российское вторжение, разделились.

Аналитики ISW считают это относительно небольшим ударом для российских войск. Они отмечают, что корабль в основном использовался для ударов крылатыми ракетами по украинским логистическим центрам и аэродромам. По их словам, у России есть наземные системы и ударные самолеты, которые могут делать то же самое.

Однако они добавили, что если к затоплению действительно привели украинские ракеты, то российскому флоту придется переосмыслить свои действия, возможно, переместив корабли дальше территории Украины и скорректировав свою противовоздушную оборону.

В то же время, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что потеря "Москвы" безусловно повлияет на противовоздушную оборону российских сил в Черном море.

Аналитики говорят, что в Восточной Азии тщательно изучат эту ситуацию, особенно если подтвердится, что украинские ракеты поразили военный корабль.

Тимоти Хит, старший исследователь международной обороны в аналитическом центре RAND Corp., сказал, что удар по "Москве" показывает как Китаю, так и США "уязвимость надводных кораблей" в любом потенциальном военном столкновении.

Хит сказал, что при таком сценарии ВМС США хотели бы держать свои надводные корабли как можно дальше от противокорабельных ракет, которые Пекин накопил на материковой части Китая.

Китай, с другой стороны, должен знать, что Тайвань приобрел недорогие противокорабельные ракеты, подобные тем, которые, как утверждает Украина, поразили "Москву".

Поэтому "любое потенциальное китайское вторжение на Тайвань остается чрезвычайно рискованной задачей", — отметил Хит.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российская сторона официально подтвердила пожар на крейсере "Москва", однако заявила, что ЧП на борту произошло якобы из-за взрыва боеприпаса.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что причины пожара на крейсере "Москва", попавшего 13 апреля под прицел украинских ракет, "устанавливаются". Костер вспышки на судне якобы был локализован.