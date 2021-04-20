В России показали прототип самолета с американским двигателем. Фото
В России показали, как происходит строительство легкого самолета ЛМС-901 "Байкал".
Фото опубликовал в Livejournal Артем Драбкин. На снимках показана сборка воздушного судна. Постройкой занимается Московский авиационный институт.
Самолет для проведения статических испытаний должны были передать еще в 2020 году, а начать летные тесты планировали к концу 2021 года. Однако строительство задержалось.
Отмечается, что опытный образец будет работать на силовой установке General Electric H80-200 (США). В перспективе на "Байкал" хотят поставить российский двигатель ВК-800С. Ожидается, что цена одной машины будет около 120 млн рублей (43,7 млн грн).
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