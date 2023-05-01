В России похвастались 'высокоточными' ударами по Украине: 'успехи' высмеяли даже россияне

В министерстве обороны государства-террориста РФ традиционно похвастались ударами по Украине, которые нанесли в ночь на 1 мая. Там заявили, что обстреляли якобы объекты военно-промышленного комплекса нашей страны.

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Об этом, со ссылкой на официальное заявление ведомства, сообщили пропагандистские СМИ. При этом россиян заверили, что удары были "успешными".

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск", – заявили в ведомстве.

Новости об очередном "достижении целей" высмеяли даже россияне.

"Правда или нет?", "Что хо*лы, что эти – сборища пи**аболов", "Удар возмездия? Вот клоуны. Сами же начали войну", "Как всегда, все поразили и потерь нет", "Как же надоела эта сводка, что все вещи достигнуты. Если б они были достигнуты, им нечем воевать было бы", "Очень беспокоящее действие. Надеюсь, что никто не пострадал", – писали россияне.

Напомним: граждане РФ возмутились из-за того, что их ракеты не достигают целей. Они выразили недовольство, что во время воздушной атаки утром 1 мая ни в одном украинском городе не было отключений электроэнергии.

В комментариях под сообщениями россияне начали выражать недовольство, мол, зачем вообще было тратить ракеты, если от этого нет толку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– во время массированной воздушной атаки РФ по Украине 28 апреля россияне обрадовались ракетному удару по многоэтажке в Умани, из-за которого погибло много гражданских украинцев. Жители государства-террориста заявляли, что "этого мало" и дом нужно было "снести до фундамента";

– утром 1 мая РФ устроила очередную воздушную атаку по Украине, используя крылатые ракеты. Украинские силы противовоздушной обороны обезвредили 15 из 18 этих вражеских целей.

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