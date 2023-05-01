'Ни в одном городе не выключили электроэнергию': россияне расстроились из-за неудачных ракетных ударов по Украине и заговорили о 'зраде'

Граждане государства-террориста России, которые всегда радуются ударам по Украине, возмутились из-за того, что их ракеты не достигают целей. Они выразили недовольство, что во время воздушной атаки утром 1 мая ни в одном украинском городе не было отключений электроэнергии.

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Пропагандисты назвали это "нестандартной ситуацией" для массированных "ударов возмездия" со стороны РФ. Сами россияне увидели в этом "зраду" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Ни в одном из городов не появилось ни одного сообщения об аварийных отключениях электроэнергии. При этом известно, что взрывы прозвучали в ряде регионов, в числе которых Харьковская, Днепропетровская, Сумская области", – заявил один из российских пабликов после того, как военные террористы в понедельник запустили ракеты по Украине, но о прилетах не сообщалось.

Россияне возмутились этому, заявляя, что ранее при атаках РФ, которые они называют "возмездием", в ряде украинских городов "оперативно отключали электроэнергию".

"Соответственно, переставало работать метро, в населенных пунктах не было света. В последний раз так было 9 марта 2023 года", – добавили пропагандисты, сделав отсылку к атаке РФ по Украине, когда украинские силы ПВО сбили 34 из 48 российских крылатых ракеты и четыре дрона-камикадзе.

В комментариях под сообщениями россияне начали выражать недовольство, мол, зачем вообще было тратить ракеты, если от этого нет толку.

"Зачем вообще надо было тратить столько ракет на подстанции, если все равно толку 0, лучше бы по войскам били и меньше бы наших пацанов погибло", – писали они.

И хотя некоторые увидели в этом "зраду", в большинстве своем жители страны-агрессора цинично продолжали радоваться любым ударам по Украине. Некоторые даже утверждали, якобы это Россия еще не "массированный обстрел" устроила, а запустила максимум десяток ракет ради "салюта к 1 мая".

"Раньше били по подстанциям, сейчас по складам!.. Что тут не понятно?", "Так это даже не масс обстрел был, +/- 10-15 ракет запустили", "Ук*опы,.. как вам утренний салют от РФ?", "Мир! Труд! Калибр! Бавовна! С праздником хлопка, ук*опитеки!" – высказывались россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время массированной воздушной атаки РФ по Украине 28 апреля россияне обрадовались ракетному удару по многоэтажке в Умани, из-за которого погибло много гражданских украинцев. Жители государства-террориста заявляли, что "этого мало" и дом нужно было "снести до фундамента".

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