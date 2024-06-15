В России под Саратовом произошел масштабный прорыв газопровода: огонь виден за километры. Фото и видео

В российском Саратове днем 15 июня вспыхнул мощный пожар на газопроводе. Пламя и дым видны на многие километры от эпицентра возгорания.

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Об этом пишут российские СМИ и местные паблики. Официально власти Саратовской области заявили о "разгерметизации из-за аномальной жары".

"На газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение. В настоящий момент экстренные службы совместно со специалистами работают на месте. Газопровод перекрыт. Прошу граждан сохранять спокойствие, специалисты работают на месте и в ближайшее время ликвидируют возгорание", – обратился к жителям региона губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Но вот видео, появившиеся в сети, позволяют предположить: фраза "наблюдается горение" весьма отдаленно передает реальную ситуацию на газопроводе.

По данным местных пабликов, пожар разгорелся в районе газохранилища в селе Елшанка под Саратовом. Причины пожара неизвестны. Но по свидетельствам очевидцев, ему предшествовал взрыв. Пламя, по их словам, взмыло вверх на десятки метров.

А вот в российском МЧС заявили, что "факельное горение газопровода на окраине Саратова достигало высоты 5 метров, пострадавших нет".

К 16 часам по киевскому времени губернатор Саратовской области похвастался "локализацией ландшафтного пожара". "Происходит выжигание остатков газа из трубопровода, после чего горение будет остановлено. К ликвидации аварии привлечены все экстренные службы", – отметил Бусаргин.

Напомним, 13 июня стало известно, что в Москве произошел пожар в ОКБ "Сухого", где разрабатывают самолеты Су. Сообщалось, что горело якобы "неэксплуатированное здание", сведений о пострадавших не было.