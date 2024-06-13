В Москве произошел пожар в ОКБ 'Сухого', где разрабатывают самолеты Су. Видео

Мощный пожар начался вечером 13 июня на северо-западе российской Москвы на улице Поликарпова. Горит опытно-конструкторское бюро Сухого.

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Об этом сообщают очевидцы. Официальной информации о происшествии пока нет. Однако москвичи жалуются на дым от пожара, сдуваемого ветром на Боткинскую больницу.

Местные жители чувствуют запах гари везде на северо-западе города.

Московские паблики показали видео пожара и добавили, что спасатели уже работают на месте.

Сообщается, что горит "неэксплуатированное здание", машины пожарных уже на месте, сведений о пострадавших нет.

Опытно-конструкторское бюро П.Сухого создавалось в советское время как государственный завод (завод №51, позже Московский машиностроительный завод "Кулон"). В 2000-е годы ОКБ Сухого вошло в авиационный холдинг "Компания "Сухой".

КБ за многие десятилетия создало семейство самолетов Су-26, Су-29, Су-31 и т.д. Су-26 совершил свой первый полет в июне 1984 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в российской Самаре произошел мощный пожар. Над городом поднялся высокий столб белого дыма. Российские пропагандисты сообщили о прилете дрона вроде бы по составу пиломатериалов.

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