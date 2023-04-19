В России пенсионерку судили за комплимент Зеленскому: на нее написали донос три человека

70-летнюю россиянку Ольгу Слегину Щербинский суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. рублей. Пенсионерку судили за разговор в столовой санатория, где она высказала несколько фраз об Украине и сделала комплимент Зеленскому.

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Об этом сообщили в российском Telegram-канале "Центр мемориал". Так, женщину судили за дискредитацию армии по статье 20.3.3 КоАП.

По версии самой Ольги Слегиной, в декабре 2022 она отдыхала в одном из санаториев России. Во время ужина в столовой она завела беседу с несколькими людьми, среди которых была женщина родом из Одессы. За столом начался шутливый разговор о том, как правильно произносится украинское слово "паляница". Во время разговора Ольга также поинтересовалась у мужчины, за Россию ли он или за Украину, при этом никак не вспоминая о войне.

Так в разговоре с официанткой заведения Ольга сказала, что "Зеленский – хороший парень с хорошим чувством юмора, все раньше смеялись над его шутками". Также женщина поинтересовалась у официантки: "У вас в республике украинцы не кричат, как у нас в Москве: "Слава Украине?"".

На следующий день после этого к Слегиной в номер пришел мужчина в гражданской одежде. Он сообщил женщине, что три человека обратились в полицию с заявлениями, где отметили, что Ольга "хвалила Зеленского". Однако женщина утверждала, что речь шла только о внешности президента Украины.

Во время допроса пенсионерки, имеющей проблемы со зрением, полиция убедила ее подписать отчет, в котором ее слова были переиначены.

Так, во время первого судебного заседания судья перебивала адвоката женщины и показывала своим поведением, что она против Слегиной. В начале судебного заседания защита просила отложить его, поскольку пенсионерка находится на лечении у невролога и терапевта из-за сильных болей в ногах, не позволяющих ей присутствовать на заседании. Однако судья заявила, что лечение не является уважительным поводом, и сказала: "Слегина же не лежит в реанимации. Она ходит, жива и здорова."

Несмотря на возражения адвоката о том, что причина отсутствия Слегиной на заседании уважительна, судья заявила, что у суда другая позиция по этому поводу. Так, судебное заседание провели без обвиняемой, оно длилось немногим более пяти минут. После этого судья объявила решение: женщину признали виновной и наложили на нее административный штраф. Пенсионерка и ее адвокат планируют подать апелляционную жалобу.

Напомним, ранее в России отменили шествие "Бессмертного полка" на 9 мая. Россиянам, желающим принять участие в акции, предлагают размещать фотографии своих родственников, воевавших во Вторую мировую, в интернете.

Ранее в ряде регионов России и во временно оккупированном Крыму объявили, что военных парадов 9 мая там не будет. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов говорил, что это делается " из соображений безопасности ".

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