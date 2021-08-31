В России отреагировали на визит Зеленского в США и затронули вопрос Крыма

В России сказали, что следят за визитом президента Украины Владимира Зеленского в США. В Кремле считают, что Штаты могут повлиять на главу нашей страны на пути реализации минских соглашений по Донбассу.

Также в России снова сказали, что вопрос временного оккупированного Крыма уже решен и это якобы поняли в Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва не собирается вмешиваться в отношения Украины и США. Однако они полагают, что в Вашингтоне могут повлиять на Зеленского.

"США действительно могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его все-таки пойти по пути реализации минских договоренностей, а также договоренностей, которые позже были достигнуты в Париже, и отказаться от тех действий, которые способны нанести сокрушительный вред всему процессу минского урегулирования", – говорил Песков.

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При этом рупор Кремля он добавил, поездка Зеленского в США не несет рисков для отношений между Вашингтоном и Москвой, а также Москвой и Киевом.

"Наши отношения с этими странами – это одна субстанция, отношения двух суверенных государств – это другая субстанция", – пояснил он.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров снова говорил, что вопрос оккупированного украинского полуострова "дело решенное".

"Мы на этот счет уже давным-давно всем все объяснили, и все поняли, включая, я убежден, самих украинских руководителей", – высказался российский дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в ночь на вторник, 31 августа, прибыли в США.

31 августа Зеленский проведет встречу с министром обороны США Ллойдом Остином.

На 1 сентября назначена встреча с американским лидером Джо Байденом. Из-за переноса поездки программа визита гаранта в Штаты сильно изменилась.