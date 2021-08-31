Зеленский проведет переговоры с министром обороны США: появились подробности

Во вторник, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Встреча пройдет в Пентагоне.

Об этом сообщает пресс-служба американского министерства обороны. На встрече также будет присутствовать министр Украины Андрей Таран.

На встрече будут обсуждать вопросы военного сотрудничества Штатов и Украины. Переговоры Зеленского и Остина начнутся в 14:00 (21:00 по Киеву).

Добавим, что генерал Ллойд Остин, выступивший за поставки летального оружия для Украины, стал министром обороны США. Он стал первым афроамериканцем, возглавившим Пентагон, за всю историю страны.

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Ранее Остин заявлял, что одним из приоритетных направлений в отношениях с Украиной для США останется ее поддержка в сфере безопасности и обороны на фоне противостояния агрессии России.

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