В России освобожденный по амнистии 'вагнеровец' похитил и избил 9-летнюю девочку. Фото

В России все чаще ощущают на собственной шкуре последствия вербовки и последующей амнистии воевавших против Украины преступников. В Самарской области очередной зэк, попавший в ЧВК "Вагнер" из колонии, где отбывал наказание за убийство и причинение тяжких телесных повреждений, совершил новое преступление.

Видео дня

"Вагнеровец" похитил и жестоко избил 9-летнюю девочку. Об этом рассказали российские пропагандисты.

Они заявили, что амнистию осужденный за убийство и причинение тяжких телесных повреждений "вагнеровец" получил в апреле. 39-летнего Алексея Г. завербовали в ЧВК "Вагнер" из колонии, где он отбывал наказание, пообещав погашение судимости после полугода на фронте.

Умудрившись вернуться из Украины живым и получив амнистию, оккупант поселился на даче у своей сестры в Самарской области. Его родственники рассказывали, что он закодировался от употребления алкоголя и даже устроился на работу.

"Пока сестра была рядом, бывший боец ЧВК вёл себя мирно. Но недавно женщина уехала отдыхать в Крым, и Алексей остался один", – добавили пропагандисты.

По их словам, 22 июля во двор, где жил Алексей, пришла 9-летняя девочка, дружившая с его племянником. Ее пропагандисты назвали вымышленным именем Сабина. "Вагнеровец" предложил ей мороженое. Когда та зашла в дом за угощением, Алексей Г. набросился на нее и начал избивать.

"Мужчина бил девочку с особой жестокостью: держал за волосы и бил головой об пол. Затем он потащил Сабину в баню, облил водой и продолжил избивать", – написали пропагандисты.

После встречи с "героем СВО" у 9-летней россиянки диагностировали множественные ушибы, ссадины, кровоизлияния и кровоподтеки, но она выжила.

"Алексея задержали полицейские. Пояснить мотив своего поступка мужчина не смог. Против него возбудили дело по статье "Похищение", ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы", – добавили пропагандисты.

Напомним, ранее стало известно, что в Южной Осетии вернувшийся с войны "вагнеровец" убил мужчину с ДЦП. Он подбежал к жертве на улице и начал наносить ему удары ножом. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. Пострадавший умер в больнице.

Тем временем в минобороны РФ хотят набрать больше кадыровцев и зэков, чтобы компенсировать дефицит военных. Об этом сообщает Bloomberg.