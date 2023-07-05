В минобороны РФ хотят набрать больше кадыровцев и зэков, чтобы компенсировать дефицит военных – Bloomberg

Военное руководство страны-агрессора РФ планирует отправить на войну против Украины больше кадыровцев. Также на передовую хотят бросить заключенных из российских тюрем.

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на представителей европейской разведки. Таким образом в минобороны РФ собираются компенсировать дефицит военных, который наблюдается из-за вывода с передовой наемников ЧВК "Вагнер".

Россия решили усилить свои подразделения из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины. В частности, подкрепление нужно врагу в районе Бахмута, где продвигаются наши Силы обороны, оказывая давление на армию РФ.

"Россия развернула большое количество войск в Бахмуте после того, как ЧВК "Вагнер" объявила о выходе из города в конце мая, создав дефицит военных в оккупированных районах юга Украины", – говорят чиновники.

Теперь наемники ЧВК "Вагнер" вряд ли снова появятся на поле боя в Украине в значительных количествах, отметил начальник ГУР Кирилл Буданов. Он назвал "вагнеровцев" самым боеспособным российским подразделением, которое "могло добиться успеха любой ценой".

Несмотря на это, российский диктатор Владимир Путин всеми силами пытается избежать всеобщей мобилизации в РФ. Именно поэтому на войну поедут боевики Рамзана Кадырова и зэки.

"Взяв на себя вербовку осужденных, министерство обороны РФ стабильно увеличило количество заключенных в армии примерно до 15 000, и общее количество, вероятно, будет расти и дальше, заявили европейские чиновники. Около 2 тысяч служат в штрафных военных подразделениях "Шторм Z", – сказано в сообщении.

Что касается кадыровцев, то они пока не показали значительной эффективности, получив славу "тиктокеров". Однако Кремль может рассматривать их "как неиспользованную штурмовую силу, которая может восстановить способность России поддерживать наступательные действия", говорят аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска несут масштабные потери на войне, которую РФ развязала в Украине. Из-за этого российское командование бросает на войну всех подряд.

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