В России оппозиция готовит 'Марш пустых кастрюль': что это и когда он должен состояться

Российское движение жен мобилизованных на войну в Украине "Путь домой" анонсировало на 6 апреля проведение по всей стране "Марш пустых кастрюль". Хотя в названии употребляется слово "марш", на самом деле организаторы акции выходить на улицы не предлагают, поскольку говорят о "безопасной акции протеста".

В частности, "Путь домой" предлагает всем участникам акции выйти на свои балконы или открыть окно и стучать по пустым кастрюлям. "Стук по кастрюле слышен очень далеко, и доступно это каждому. Таким образом мы сможем выразить протест против репрессивного режима власти и в который раз напомним о наших проблемах", - заявили организаторы.

Хотя прямо об этом не говорят, женщины из "Пути домой" прежде всего желают прекращения боевых действий в Украине. "Да, таким образом, мы не вернем всех домой, но это очередной шаг к тому, чтобы понять, что нас в России вообще много и мы существуем. И нашей власти станет сложнее скрывать проблемы от людей", - считает движение.

Организаторы подчеркивают, что именно такая форма протеста – балконная и оконная – обеспечит безопасность участникам акции. Потому что, собственно, такие действия в РФ существующие законы не нарушают.

В РФ и ранее проводили "Марши пустых кастрюль", но именно так, как это принято в мире. Считается, что первая подобная акция состоялась в марте 1857 года в Нью-Йорке (ее участницы выступали против неприемлемых условий труда). А последняя – во Франции в апреле 2023 года (через проведение пенсионной реформы) она на фото ниже. Однако, если в мире такие протесты проводить разрешено, в РФ даже одиночная акция на улице запрещена законом.

Интересно, что даже подписанные на оппозиционный паблик "Пути домой" люди практически не верят в успех акции. Об этом свидетельствует опрос, проводимый организаторами "марша".

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