В связи с очередным масштабным пакетом военной помощи от Германии российские пропагандисты начинают активно показывать свою агрессивную позицию. Особенно отличился известный украинофоб Сергей Мардан.

Он заявил, что России необходимо взорвать украинскую газовую трубу, чтобы отомстить. Видео разлетелось по сети (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Хорошо, что Северные потоки уже взорваны, потому что иначе нам самим пришлось бы их взрывать", – заявил он сначала.

Потом он отметил, что Германия якобы поступает неправильно, передавая наводные дроны Украине.

"Нужно еще и украинскую газовую трубу взорвать", – выдал план мести Мардан.

Видео дня

Напомним, что 19 сентября Германия объявила о пакете помощи для Украины, который накануне анонсировал министр обороны Борис Писториус. В рамках нового пакета ФРГ передаст нашей стране две сотни бронированных машин MRAP, а также поможет боеприпасам и надводным дронам.

А также министр обороны Германии Борис Писториус объяснил, почему Германия до сих пор не передала Украине ракеты Taurus. Он отметил, что правительство ФРГ пока не приняло положительное решение по этому поводу, поскольку "должно тщательно взвешивать каждую поставку оружия".

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозный российский пропагандист Сергей Мардан заявил, что Украина должна быть стерта с карты. Более того, он призвал убивать всех, кто так или иначе идентифицирует себя как украинца.

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