В России неизвестные хакнули телеканал и обещают 'удар возмездия' по Москве. Видео

В России неизвестные взломали федеральный телеканал "Спас", который связан с Русской православной церковью. На экранах, с которых обычно вещают топовые российские пропагандисты, россиянам пригрозили "ударом возмездия" по Москве.

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Он, очевидно, должен стать ответом на массированные удары РФ по Украине, которыми закончился 2023-й и начался 2024-й год. Кто именно стоит за взломом телеканала, на данный момент неизвестно.

Россияне в сети поделились своей реакцией на угрозу "ударом возмездия". Она, ожидаемо, была нецензурной.

На кадрах можно увидеть пейзажи российской столицы, а также координаты важных объектов: Управления Федеральной службы безопасности, телецентра "Останкино", Следтственного комитета РФ, Главного управления генерального штаба ВС РФ (ГРУ) и министерства обороны страны-агрессора.

"Москва, готовься", – сказано в ролике.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее хакеры показали гражданам РФ версию новогоднего обращения их президента Владимира Путина, более приближенную к реальности. В нем диктатор "говорил" о провале армии РФ на фронте и ее больших потерях в живой силе, стратегических ошибках российского командования и неподготовленности войск.

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