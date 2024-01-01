Хакеры взломали российского интернет-провайдера и показали правдивое обращение Путина о потерях и провале на фронте. Видео

Хакеры показали гражданам страны-агрессора РФ версию новогоднего обращения их президента Владимира Путина, более приближенную к реальности. В нем диктатор "говорил" о провале армии РФ на фронте и ее больших потерях в живой силе, стратегических ошибках российского командования и неподготовленности войск.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщила хакерская группировка Blackjack. Для реализации своего плана хакеры взломали сервер трансляции телевидения IPTV российского интернет-провайдера "Сибирский медведь".

В Telegram-канале "Крымский ветер" было опубликовано видеоподтверждение того, что гражданам РФ на самом деле показали отредактированное видео с Путиным. "Он какую-то х**ню несет. Правда, чушь какая-то", – так россияне отреагировали на правдивое обращение своего диктатора.

Там отметили, что вместо настоящего обращения Путина под бой курантов эту отредактированную версию видео смотрели жители семи регионов РФ от Саратова до Новосибирска.

Им президент "рассказал" об огромных расходах России на войну и поддержку захваченных территорий, а также запугивал тем, что Запад передаст Украине современные самолеты и дальнобойные ракеты, и называл дополнительную мобилизацию в России "обоснованной и необходимой мерой".

Также в правдивом обращении диктатор вещал о миграционной политике в РФ, заявил, что долг представителей малых коренных народов состоит в том, чтобы погибнуть на "СВО", и обвинил жен мобилизованных в дискредитации ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент РФ Владимир Путин цинично соврал, что не считает Украину врагом. По словам кремлевского убийцы, врагами для РФ являются те, кто хотят добиться стратегического поражения России на поле боя и уничтожить российскую государственность.

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