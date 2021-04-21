В России не исключили 'разрыва' с Турцией из-за продажи беспилотников Украине

В России пересмотрят вопрос о продлении военно-технического сотрудничества с Турцией после того, как та заключила с Украиной сделку по продаже боевых беспилотников.

Об этом заявил российский вице-премьер Юрий Борисов, передает "Интерфакс". Его, в частности, спросили, будет ли прекращено это сотрудничество, если Анкара поставит новую партию БПЛА украинскому государству.

"Будем конкретно смотреть, в конкретном случае", – ответил он.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка по продаже Украине боевых беспилотных летательных аппаратов не направлена против России. 11 апреля ударный БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства впервые осуществил вылет в зону проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

В то же время РФ на полтора месяца почти полностью прекратила авиасообщение с Турцией. Это произошло вскоре после визита в Анкару президента Украины Владимира Зеленского и его встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Комментируя такое решение, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев сказал, что глава РФ Путин устроил Турции политический демарш из-за ее геополитических маневров.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Путина признались, что еще в прошлом году в Южном военном округе РФ сформировали новую мотострелковую дивизию якобы из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в некоторых странах Закавказья и Ближнего Востока.