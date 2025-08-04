В России нашли новую "схему" для финансирования выплат желающим пойти на войну против Украины, – немецкий экономист

Российские регионы начали использовать для выплат новобранцам и семьям погибших оккупантов деньги, которые получают за счет списания долгов перед федеральным бюджетом. Этот механизм запустил диктатор Владимир Путин в 2024 году, и на словах появившиеся благодаря ему деньги регионы должны были тратить на жилищное строительство, переселение граждан из аварийного жилья и общественный транспорт.

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Но, как оказалось, это просто новая "схема" финансирования расходов бедных регионов на выплаты желающим пойти на войну. Об этом рассказал эксперт по вопросам России из Немецкого института международных дел и безопасности Янис Клюге.

Детали новой "схемы" Путина

Эксперт обратил внимание на то, что в последние недели в бюджетах некоторых регионов связанные с войной расходы начали резко сокращаться. Например, в Томской области РФ с середины июня они упали с 1,1 млрд до 300 млн рублей.

Одновременно в бюджете появилась новая статья: "Мероприятия, связанные с проведением специальной военной операции, за счет средств, высвобождаемых от списания задолженности областного бюджета…". Согласно ей объем расходов за тот же период увеличился с нуля до 800 млн. То есть Томская область переложила военные расходы с одной статьи на другую.

Причиной этому называют программу списания долгов регионов по бюджетным кредитам, которую анонсировал в прошлогоднем послании Федеральному собранию Путин. Правила списания в феврале утвердило российское правительство. Согласно ним, "не менее половины таких средств регион должен вложить в реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ".

"Остальную часть можно направить на переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов, реализацию новых инвестиционных проектов, компенсацию недополученных доходов от применения инвестиционного налогового вычета, поддержку компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами, на докапитализацию фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций", – говорится в постановлении.

На самом же деле оказалось, что значительная часть денег идет на финансирование войны, отметил Клюге. По его словам, к концу июля программа позволила Томской области РФ выделить 1,4 млрд рублей на выплаты так называемым новобранцам, Оренбургской – 3,2 млрд рублей, а Республике Марий Эл – 2,1 млрд. Регионы РФ также используют программу для финансирования выплат раненым и семьям военных, ликвидированных на фронте в Украине.

На первом этапе программы, по оценкам российского минфина, субъектам РФ будет "прощено" 160 млрд рублей. По 105 млрд рублей в 36 регионах решения уже приняты. Общий объем средств, которые планируется списать в 2025-2029 годах, оценивается в 1,1 трлн рублей.

По словам эксперта, программа списания долгов позволяет ответить на вопрос о том, как бедные регионы могут позволить себе выплачивать огромные надбавки контрактникам на фоне экономического спада.

"Теперь очевидно, что эти регионы не финансируют эти расходы самостоятельно, по крайней мере, не полностью. Федеральное правительство оплачивает их, списывая долги", – предполагает Клюге.

Что предшествовало

В стране-агрессоре России мужчин, которые не состоят в браке и не делают попыток создать семью, хотят отправлять на войну против Украины. Такое предложение связано с демографическим кризисом, который влияет на экономику РФ и другие социальные проблемы.

Российские срочники из Чебаркульского гарнизона (Челябинская область РФ) пожаловались, что их путем издевательств заставляют подписывать контракты и впоследствии идти на войну против Украины. Таким образом власти выполняют план по набору контрактников в российскую армию.

По данным Института изучения войны, Россия сделала ставку на увеличение призыва и планирует расширение вооруженных сил. Кремлевские чиновники подготовили специальные законопроекты и устанавливают другие правовые условия, чтобы упростить в будущем "мобилизацию" большого количества населения и в целом увеличить численность армии.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ грузоперевозки упали на 7,3% с начала 2025 года, только в июле – минус 5,4%, так как резко сократились перевозки зерна, металлолома, стройматериалов и нефти. Железная дорога, которая обслуживает промышленность, сейчас проседает, потому что экономика РФ не справляется с санкциями, падением производства и снижением внутреннего спроса.

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