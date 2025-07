Россия сделала ставку на увеличение призыва и планирует расширение вооруженных сил: в ISW объяснили, к чему готовится агрессор

Россия собралась внедрять новую политику по наращиванию своего военного административного потенциала, чтобы значительно увеличить темпы "мобилизации" большего количества призывников и резервистов. Кремлевские чиновники подготовили специальные законопроекты и устанавливают другие правовые условия, чтобы упростить будущие крупные призывы и в целом увеличить численность армии.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По мнению аналитиков, такие шаги агрессора будут иметь далеко идущие последствия для войны в Украине и возможного более широкого противостояния РФ с НАТО.

Что задумал Кремль

Глава комитета госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов 22 июля внес законопроект, который изменит процесс призыва в России на круглогодичный цикл, в отличие от нынешней системы, которая обрабатывает призывников только во время полугодовых весенних и осенних циклов. Он заявил, что это изменение упростит работу военкоматов, которые "будут работать круглогодично", и снимет с них чрезвычайную нагрузку. Предлагаемая в законопроекте новая система не вводит новые циклы призыва помимо традиционных для России периодов дважды в год. Но Картаполов пообещал, что россияне-призывники смогут проходить медицинское обследование, получать назначения на военно-учетные специальности и выполнять другие необходимые процедуры "в течение года, не спеша".

Как оценивают в ISW, положение закона о круглогодичной работе центров обработки данных приведет к созданию постоянной военно-административной бюрократии, способной содействовать круглогодичному призыву российского резерва, чтобы постоянно повышать способность РФ обрабатывать большое количество мобилизованных, независимо от времени года. Так у российского военного руководства будет меньше ограничений, сдерживающих темпы распределения резервов по подразделениям.

Сообщается, что Кремль устанавливает и другие правовые условия для упрощения будущих крупных призывов. К примеру, еще 21 апреля диктатор Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру призыва для мужчин, отобранных для полугодового призыва, но не направленных на срочную службу. В законе указано, что призывники, прошедшие все процедуры, но не попали в армию, могут быть призваны на службу в течение одного года – уже без необходимости повторного прохождения процедуры призыва.

"Все это согласуется с более широкими стратегическими усилиями России по наращиванию и оптимизации ее возможностей по формированию сил", – считают в ISW.

Как эти меры помогут России

Отмечается, что в структурные проблемы с мобилизационным потенциалом России и бюрократическими возможностями обработки большого количества призывников за один раз "серьезно осложнили частичный принудительный призыв в резерв" в сентябре 2022 года.

После этого Путин каждый год подписывал указы об увеличении численности российских вооруженных сил. Согласно ним, к 2025 году она должна была бы составлять 2,38 млн человек.

Также Кремль предпринял другие меры по расширению армии, в том числе путем повторного открытия военных академий советских времен для восстановления офицерского корпуса, снижения призывного возраста, оцифровки повесток о призыве, увеличения штрафов для уклонистов от призыва, снижения требований к призыву и "добровольцам", а также набора заключенных и лиц с проблемами со здоровьем.

Теперь россияне, ранее имевшие отсрочку от призыва или не имевшие на него права, все равно могут быть призваны позднее, если будут одобрены изменения законодательства о призыве. Потому что и законопроект Картаполова от 22 июля о создании постоянного бюрократического аппарата, работающего круглый год, и закон от апреля 2025 года об упрощении процедур призыва значительно сократят бюрократические препоны, с которыми столкнутся российские власти при ускорении процесса повторного призыва этих граждан.

В итоге это повлияет на механизмы формирования сил для войны против Украины. Путин, который до сих пор не хотел проводить еще один частичный принудительный призыв в резерв из-за риска серьезной общественной реакции, благодаря этим реформам даст российским властям возможность обрабатывать еще один потенциальный призыв в будущем. Причем более гладко и эффективно, чем в сентябре 2022 года: доставляя солдат из военкоматов и регистрационных отделов на передовую быстрее и, таким образом, смягчая реакцию россиян на плохие бюрократические процедуры.

Эти реформы также создадут необходимую административную инфраструктуру в течение всего года, что позволит Кремлю проводить еще один призыв в любое время года без необходимости мобилизовать дополнительные бюрократические ресурсы, которые замедлят процесс призыва.

"Расширение административных возможностей России по обработке призывников и мобилизованных позволит России быстрее и эффективнее мобилизовать силы как во время затяжной войны против Украины, так и в возможной будущей войне против НАТО", – подытожили в ISW.

Что этому предшествовало

Несмотря на огромные выплаты за участие в войне против Украины, количество желающих быть уничтоженным в "мясных штурмах" в России перманентно снижается. Поэтому кремлевские власти продолжает искать новые способы вербовки россиян.

К примеру, правоохранители шантажируют задержанных граждан, заставляя присоединяться в ряды ВС РФ. Сами же полицейские за каждого завербованного получают "премии".

Также в России выросло мобилизационное давление на гражданских работников. По информации движения сопротивления "Атеш", сотрудников Воронежского института угрозами и шантажом заставляли подписывать контракты на военную службу.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время жителей оккупированной части Украины начали без их ведома записывать в контрактники армии РФ. В Крыму мужчин мобилизуют после попытки устроиться на работу, а на Донбассе устраивают облавы на "беглецов" – бывших участников военизированных формирований "ДНР".

