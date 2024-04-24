В России наказали священника, который провел панихиду на могиле Навального

Московский патриархат, во главе с патриархом Кириллом, запретил в служении иерея Димитрия Сафронова, служителя храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе в Москве. Причиной этого стало проведение им панихиды на могиле Алексея Навального.

Соответствующий документ опубликован на сайте Московской епархии 23 апреля, внимание на него обратили российские СМИ. Согласно решению патриарха Кирилла, священнику было запрещено совершать благословения, носить рясу и священный крест.

Также Димитрий Сафронов был переведен в храм преподобного Пимена Великого в Новых Комирах в Москве, где он будет работать в качестве псаломщика следующие три года, выполняя задачи, которые будут ему поручены настоятелем.

"По истечении срока несения покаяния по отзывам с места несения послушания будет принято решение о возможности его дальнейшего священнослужения", – говорится в указе.

Как сообщают российские СМИ, Димитрий Сафронов провел панихиду на могиле Алексея Навального на 40 дней после его смерти. Кроме того, Сафронов также входил в группу священников, выступавших за передачу тела Навального его семье.

Российская оппозиционная журналистка Ксения Лученко, работающая в Берлине, отметила в своем Телеграмм-канале "Православие и зомби", что Сафронов не читал "Молитву о победе святой Руси", которую Московская епархия с сентября 2022 года обязала читать у всех приходам. Эта молитва содержит слова о врагах, якобы пытающихся разделить и уничтожить единый народ "Святой Руси".

Ранее сообщалось, что в Москве 27-28 марта состоялся Всемирный российский народный собор, проведенный РПЦ, на котором был принят идеологически-политический документ, призванный оправдать войну РФ против Украины. В упомянутом документе так называемые "церковники" называют войну против Украины "священной" и повторяют ключевые нарративы режима диктатора Владимира Путина.