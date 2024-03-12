В России накануне 'выборов' Путина устроили массовые облавы на художников: СМИ объяснили, что происходит

В России накануне проведения основного этапа голосования на выборах президента РФ начались массовые облавы на художников по всей России. Известно о многочисленных обысках и задержаниях художников и акционистов за один день.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Можем объяснить". Коллеги и единомышленники задержанных убеждены, что так силовики пытаются помешать возможным антипутинским перфомансам.

Российские силовики с самого утра 12 марта нагрянули с обысками и задержаниями по более чем десяти адресах в разных регионах РФ.

Так, в Санкт-Петербурге незванные "гости" нагрянули к акционисткам Катрин Ненашевой и Наташе Четверио. Выносить дверь квартиры силовики начали с шести часов утра.

Также в "северной столице" РФ в этот же день прошли обыски у участников арт-группы "Явь", специализирующейся на политических перфомансах, художника Саши Блота и участницы движения "Партия мертвых" Кристины Бубенцовой.

Кроме того, обыск прошел у художницы и архитектора Александры Качко. Сама она рассказала, что допрашивали ее в качестве свидетеля по делу издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Качко уверяет, что лично с Верзиловым не была знакома.

Силовики пришли и к иллюстратору Владлене Милькиной. Ее знакомая сообщила, что сотрудники ФСБ сломали ей дверь.

В Москве силовики нагрянули с обысками к участнице Pussy Riot Маргарите Коноваловой и домой к матери основателя группы Петра Верзилова.

"Участницу Pussy Riot Ольгу Пахтусову увезли силовики, она не выходит на связь", – отмечает издание.

В Екатеринбурге на допрос забрали стрит-артиста Илью Мозги, являющегося одним из организаторов партизанского фестиваля уличного искусства "Карт-Бланш".

В Нижнем Новгороде задержан художник Артем Филатов.

"Часть обысков санкционированы ФСБ-шным Лефортовским судом Москвы по ст.275 УК РФ — госизмена, а поводом может быть дело против Петра Верзилова, общавшегося с некоторыми из задержанных. Но эксперты называют это формальным поводом: задержаны именно те стрит-артисты или акционисты, которые высказывались в своем творчестве о политике", – пишет "Можем объяснить".

По мнению еще одного основателя фестиваля "Карт-Бланш", уличного художника Славы ПТРК, происходящее – это "акция запугивания".

"Сообщения о новых обысках мне поступают каждую минуту, это очень массово. Активистов в России почти не осталось, одна Ненашева, но её уже взяли. Да и "мусора" не искусствоведы — гребут на всякий случай всех", – сказал он в комментарии журналистам.

Страхом Кремля перед силой искусства объясняет для себя происходящее художник Philippenzo.

"Государство на измене. Всего и всех вокруг боятся, и завтра арестуют собственную тень", – заявил он.

Журналисты также добавили, что подруга Philippenzo – одна из тех, кого 12 марта забрали на допрос и с кем с тех пор нет связи.

"Думаю, что перед выборами убирали художников, которые могли в "Полдень Против Путина" встроить свои акции. Понятно, что рано или поздно к ним бы и так пришли. И не только к ним. Закроют и лояльный истеблишмент, типа Cosmoscow и Винзавода, но уже после выборов", – предполагает галерист и бывший политтехнолог Марат Гельман.

Версии о связи массовых облав с выборами Путина придерживается также участница Pussy Riot Ника Никульшина.

Напомним, ранее российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко в интервью OBOZ.UA спрогнозировал эффект от последней акции Навального под названием "Полдень против Путина". На результаты "выборов" она никоим образом не повлияет. А вот российские власти могут использовать акцию в своих интересах – участники акции де-факто умножат количество россиян, принявших участие в голосовании и создадут необходимую Кремлю картинку "массовости" так называемых "выборов".