'Полдень против Путина': Яковенко спрогнозировал эффект от последней акции Навального

Акция "Полдень против Путина", инициированная российским оппозиционером Алексеем Навальным незадолго до гибели, которая должна пройти в день президентских выборов в России 17 марта, не окажет существенного влияния на результаты голосования. Россияне, которые примут участие в акции, будут расцениваться как те, кто изъявил желание голосовать.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко. "Скорее всего, значительная часть людей последует призыву Навальной и попытается пойти на акцию "Полдень против Путина". Но я не думаю, что это может как-то повлиять на результаты голосования", – заметил он.

По оценкам оппозиционера, власти могут использовать акцию в своих интересах – участники акции де-факто умножат количество россиян, принявших участие в голосовании.

"Скорее всего, эти люди будут восприниматься как те, кто пришел голосовать, и фактически их участие в этой акции не сможет ничего изменить", – убежден Яковенко. "У меня нет ощущения, что такого рода акции могут привести к переменам и что это надо поддерживать", – подытожил он.

Оппозиционер добавил, что главный ресурс поддержки главы Кремля Владимира Путина состоит в безразличных россиянах. "Самая главная опора Путина – это люди, которым наплевать на все, которые не готовы вообще заниматься политикой, принимать происходящее как свое личное дело", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA, вдова российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлия призвала россиян прийти на избирательные участки в полдень 17 марта и выразить свой протест против переизбрания Путина президентом. Участников акции "Полдень против Путина" призывают проголосовать против кремлевского диктатора или испортить бюллетень.