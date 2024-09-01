'В России начнутся неотвратимые процессы': Пионтковский назвал условие падения режима Путина

Уничтожение Крымского моста станет кульминацией борьбы за власть в России. Эти процессы уже идут и в любом случае именно они приведут к падению текущего режима Путина. Но разрушение Крымского моста может значительно ускорить их.

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Так считает известный политолог Андрей Пионтковский. Он утверждает, что войну Кремль уже проиграл, и именно этот проигрыш и привел к процессам борьбы за власть в России.

По словам Пионтковского, за власть в РФ воюют три группы, "ненавидящие друг друга" и, соответственно, обвиняющие друг друга в проигрыше войны (хотя слово "проигрыш" пока стороны не используют).

"Это армия, Путин и его ресурс ФСБ, и так называемое пригожинское народное движение. Еще один унизительный пинок Путина, по моему мнению, взорвал бы эту смесь. Я имею в виду уничтожение Крымского моста. Вот эта ситуация в Москве, этот конфликт трех групп и уничтожение Крымского моста окончательно убедит россиян, что "царь ненастоящий", – говорит политолог.

Пионтковский уверен, что Путин, пытающийся сохранить свое место во власти, сейчас обеспокоен не сколько войной, сколько поиском "козла отпущения".

"Та война, которую Путин объявил 24 февраля – Киев за неделю, а затем чтобы НАТО отступило вглубь Европы – эта война уже проиграна навсегда. Путинская группировка уже отступила. Путин пытается сохранить власть в проигравшей войну стране. Для этого ему нужно назвать других виновников", – отметил политолог.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин должен посетить Монголию на следующей неделе. Но эта страна вряд ли исполнит международный ордер по его аресту, хотя и должна это сделать. Монголия ведь подписала Римский устав. Как считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, схема Путина состоит в том, что в Монголии его не арестуют. А поскольку страна обязана арестовать российского диктатора, отказ выполнить ордер грозит тотальным обнулением репутации Международного уголовного суда.

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