Медведев в годовщину войны РФ против Украины размечтался о победе и заговорил о переговорах

В годовщину начала полномасштабной войны России против Украины в РФ экс-президент РФ Дмитрий Медведев размечтался о "победе" и "достижении всех целей спецоперации". Он также в очередной раз заявил, что Россия якобы воюет с Западом и одновременно – "восстанавливает мир" на "своей" земле в Украине, попутно "уничтожая корни неонацизма".

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Об этом нынешний заместитель председателя Совбеза РФ написал в очередном пространном посте в своем Telegram-канале. При этом он жаждет переговоров, уничтожения украинцев, оккупации украинских земель и смерти президента Украины Владимира Зеленского.

Судя по новому посту Медведева, "отмечать" годовщину "взятия Киева за три дня" он начал еще ранним утром. Под воздействием веселящих напитков экс-президент в сброде военных преступников, именующих себя армией РФ, разглядел "героев". Также в фантазиях Медведева Россия непременно победит, ведь оккупантам "помогает вся страна".

"Уже год, как идёт специальная операция. Год, как наши военнослужащие восстанавливают порядок, мир и справедливость на нашей земле, защищают наших людей и уничтожают корни неонацизма. Они герои. Им помогает вся страна, снабжая фронт всем необходимым. Победа будет достигнута. Всем нам хочется, чтобы это было как можно скорее. И этот день настанет. Мы вернём наши территории и надёжно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов", – поделился грезами заместитель председателя российского Совбеза.

При этом воюющему с Западом Медведеву очень сильно хочется переговоров и физической ликвидации президента Зеленского.

"А что дальше? Дальше будут переговоры, которые, я уверен, станут тяжёлыми и нервными. Прежде всего потому, что формальные участники переговоров со стороны нашего противника – одни, а фактические руководители – совсем другие. И решения за киевский режим принимать будет, конечно, не какой-то Зеленский, если он будет ещё жив, или его клика. Решение примут за океаном те, в чьих руках поставки оружия Киеву и выделение денег на поддержание останков украинской экономики", – размечтался Медведев.

Он заявил, что в российском вторжении виновны страны Запада, которые, мол, заставили президента РФ Владимира Путина начать безумную войну. Цель "врагов", которые окружили Медведева со всех сторон, заключается в стремлении "максимально ослабить Россию". Но сделать им это, уверен экс-президент РФ, не удастся, с Россией придется договариваться.

"Мотивы главных врагов нашей страны очевидны: максимально ослабить Россию, надолго обескровить нас. Поэтому они не заинтересованы в прекращении конфликта. Но рано или поздно, по историческим законам, они сделают это. И тогда возникнет какое-то соглашение. Естественно, без фундаментальных договорённостей о реальных границах или о новом Хельсинкском пакте, обеспечивающем безопасность в Европе. Просто какое-то соглашение", – заявил Медведев.

После этого он скатился в кровавые мечтания об уничтожении Украины и "незавидной участи бандеровцев".

"Потом, вероятнее всего, начнётся не менее сложная пора. Изматывающие месяцы и годы противостояния, истерик и хамства со стороны тех, кто будет управлять огрызком, что останется от Украины. Их участь незавидна. Они не смогут признать итоги СВО, не рискуя быть казнёнными в тот же день. Националисты продолжат контролировать властную камарилью, ибо иной идеологии, кроме бандеровского неонацизма, ни у кого из них нет", – написал Медведев.

Страшные "бандеровцы" настолько запугали "отважного полководца" Медведева, что ему мерещится "новый мировой конфликт", в который "кровожадная" Украина якобы все будет пытаться втянуть "миролюбивую" Россию.

"Признание поражения для них смерти подобно. Поэтому идеология "майбутньоï перемоги" может остаться надолго. И в какой-то момент припёртые к стенке распоясавшимися в очередной раз бандеровцами новые кровавые мальчики, называющие себя легальной украинской властью, снова будут провоцировать мировой конфликт. Неважно – в преддверии выборов или просто на очередном Майдане", – написал российский чиновник.

Как истинный "полководец", Медведев сразу же разработал стратегию дальнейшей "защиты России": "отодвинул" границы РФ до Польши и одним махом уничтожил всех украинцев.

"Этого нельзя допустить. Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам. Чтобы мир обрёл долгожданное спокойствие", – написал представитель государства-агрессора, сомнений об истинной природе которого не осталось, пожалуй, уже ни у кого на планете.

Напомним, ранее OBOZREVATEL напомнил, о чем писали российские пропагандисты 24 февраля. Они "взяли" Киев, Харьков, Мариуполь и Одессу за считанные часы, в первый день вторжения наголову "разгромили" украинскую армию, "уничтожили" всю систему ПВО и авиацию, а также кичились "самым быстрым и бескровным блицкригом в истории", предвкушая, как его "будут изучать в НАТО".