В России начали задерживать за плакаты без слов и чистые листы бумаги. Фото, видео

В России продолжают истово бороться с противниками войны в Украине гражданами. Ситуация обрела настолько фантасмагорический оборот, что силовики ОМОНа задерживают даже пикетчиков, не использующих запрещенный термин "война".

Так, житель Иванова "загремел" в спецприемник за одиночный пикет с плакатом, на котором было написано "*** *****". Зашифрованная надпись, вероятно, показалась российской власти чересчур опасной для режима, написал у себя в Telegram-канале Антон Геращенко.

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В Нижнем Новгороде участница митинга против войны оказалась подозрительной спецназу, разгоняющему мирные протесты, тем, что держала в руках чистый лист бумаги. Какой "фейк" о российской армии полицейские разглядели в плакате без единого слова, борцы с протестующими отвечать не стали.

"Джордж Оруэлл, когда писал свой роман "1984" думаю даже не представлял, что это будет в реальности в 21 веке. Потому что, не с листами бумаги надо выходить, а с коктейлями "Молотова" и брусчаткой, а потом сами знаете с чем. Россия, вставай!", – призвал бывший замглавы МВД Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Госдума РФ приняла закон, по которому любая дискредитация российских Вооруженных Сил влечет за собой тюремное заключение сроком 10-15 лет. В список запрещенной риторики входит и высказывание, что Россия ведет войну в Украине, а не какую-то там "спецоперацию".

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