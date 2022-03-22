В России начали устанавливать специальные знаки на домах людей, выступающих против войны в Украине. Фото

В России продолжают применять репрессивные меры к людям, которые открыто выступают против войны в Украине, развязанной Путиным. Их в РФ называют предателями.

Наклейки с надписью "Здесь живет предатель" появляются на домах российских активистов и журналистов. Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале "NEXTA Live".

Примечательно, что букву "З" авторы этих знаков заменили на "Z", а "В" – на "V". Отметим, что российский музыкант Андрей Макаревич считает, что "Z" в российской интерпретации – ничто иное, как отсылка к свастике, части нацистской символики Адольфа Гитлера, активно продвигавшейся во времена Второй мировой войны.

Видео дня

Этот знак в РФ сейчас активно цепляют на одежду, рисуют на военной технике, машинах и любых возможных поверхностях. Детей заставляют использовать "Z" в своих рисунках, в ходе проправительственных акций россияне выстраиваются в форме этого символа.

Напомним: в Москве покончил жизнь самоубийством украинский математик Константин Ольмезов. Находясь в столице государства-агрессора, он публично выступал против развязанной Россией войны с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница РФ "взбунтовалась" на организованном властями митинге в поддержку политики Кремля. Женщина пристыдила участников и назвала акцию показухой и стыдобой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!