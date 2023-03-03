Не 300 тысяч, как заявляли официально: СМИ посчитали, сколько мужчин действительно мобилизовали в России на войну против Украины

С начала "частичной мобилизации" в России на войну против Украины отправили более 527 тысяч жителей страны-агрессора, говорят подсчеты росСМИ. Официальные цифры были сильно занижены. Так, 4 ноября-2022 кремлевский диктатор Владимир Путин утверждал, что мобилизовано было всего 318 тысяч человек.

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Уточнить информацию решила "Медиазона". Журналисты опирались на данные загсов о количестве ускоренных браков. Дело в том, что после начала мобилизации (21 сентября прошлого года) мужчинам с повесткой в России разрешили жениться в день подачи документов, без обязательного для остальных месячного ожидания. Супруги, в отличие от сожительниц, получают возможность наводить справки о своих мужьях, а также рассчитывать на компенсации в случае их гибели на фронте.

Для подсчетов издание использовало также данные Росстата и переписи населения, чтобы определить количество живущих вне брака пар, мужчин, которые могут попасть под призыв и проч..

Выяснилось, что спустя четыре месяца после официального окончания "частичной мобилизации" поток "срочных" бракосочетаний военных не иссяк, но теперь мобилизованные женятся не только в родном регионе, а еще и по месту службы.

В первые недели мобилизации российские загсы не только не скрывали внезапный наплыв мужчин с повестками, но и хвастались этим. Региональные телеканалы снимали ролики о том, как много "мобиков" хотят узаконить отношения с избранницами. В некоторых учреждениях проводили даже групповые свадьбы, после которых мужчин сразу провожали в армию.

В конце октября-2022 министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу объявил, что мобилизация якобы завершена (однако официального указа об этом не было подписано до сих пор). В "Медиазоне" указали: после этого поток новостей о свадьбах "мобиков" прекратился, но бракосочетания, оформленные одним днем, продолжились.

Это не обязательно свидетельствует о новой волне мобилизации, отметили в статье. Жители РФ могут жениться по месту службы либо возвращаться домой в увольнение.

"Новые сводки загсов позволили уточнить нашу оценку числа призванных по всей России за активный период мобилизации в сентябре и октябре: более 527 тысяч человек", – подчеркнули в "Медиазоне".

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно "мобики" из Иркутской области пожаловались Путину на беззаконие военных командиров. Они рассказали, что их "бросают на убой" со словами "идите и сдохните".

– В одном из перехватов, опубликованных ГУР МО Украины, жена оккупанта сообщила, что командование отправляет мобилизованных оккупантов на фронт без самых элементарных вещей.

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