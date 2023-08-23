В России начали готовиться ко второй волне мобилизации, составлены списки: СМИ узнали подробности

В Российской Федерации могут провести вторую волну т.н. частичной мобилизации. В Бурятии, согласно информации СМИ, она может начаться уже 5 сентября.

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О соответствующей подготовке властей дальневосточных регионов страны-агрессора заявил Telegram-канал "Можем объяснить". Два человека, близкие к военкоматам и администрации Республики Бурятия, рассказали журналистам, что подготовительные процессы уже заканчиваются.

По их словам, в военкоматах занимаются актуализацией данных, а в школы спущены списки людей, которым учителя разнесут повестки. Именно учителя приносили повестки военнообязанным во время прошлогодней волны мобилизации в Бурятии.

Соучредитель фонда "Свободная Бурятия" Александра Гамаржапова отметила, что 10 сентября 2023 года запланированы выборы в бурятский парламент. Она считает маловероятным проведение мобилизации до дня голосования. "Но возможно, мобилизация начнется сразу после выборов", – предположила Гамаржапова.

Похожая ситуация в Еврейской автономной области (Дальневосточный федеральный округ РФ). Источники, близкие к местной администрации, сообщили, что там тоже готовятся к массовому призыву на войну, который начнется уже в ближайшие недели.

Также повестки для "уточнения данных" приходят в Приморском крае, в Ленинградской и Тульской областях, Воронеже, Сочи, Ульяновске.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Главном управлении разведки МО Украины уверены, что в России продолжается полноценная мобилизационная кампания, которая ежемесячно затрагивает около 20 000 мужчин.

– Представитель ГУР Вадим Скибицкий отмечал: массовая мобилизация в Российской Федерации будет непопулярным решением, но у путинского режима нет другого выхода.

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