В России начали активно вербовать на войну в Украину заключенных женщин – ЦНС

Страна-агрессор Россия продолжает мобилизовать на войну против Украины заключенных. Из-за нехватки живой силы в армии РФ в ряды оккупантов активно вербуют женщин из российских исправительных колоний.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ. Агитаторы от министерства обороны России прежде всего ищут среди них медиков и снайперов, однако по желанию женщин-заключенных берут и в штурмовые отряды.

За службу осужденным обещают деньги и возможность вернуться домой после того, как они проведут определенное время на фронте.

"Заметим, что осужденные женщины активно соглашаются на условия, так как в сетях пропаганды верят, что вернутся домой живыми. Однако в Украине их ждет совсем другая ситуация и многие из них вместо свободы попадут в ад", – отметили в ЦНС.

Напомним, что о том, что в России на войну начали вербовать женщин, отбывающих наказание в российских тюрьмах и колониях, стало известно в феврале. Заключенным обещают двухмесячное обучение.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что на стороне российских оккупационных войск против Украины сегодня воюют десятки тысяч наемников из Азии и Африки. Большинство из них – никакие не "элитные специалисты", а расходный материал для штурмов позиций украинских защитников. Мы рассказали о том, как россияне вербуют наемников и где в Украине они засветились.

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