В России набирают силу генералы, Путина отодвинут на роль наблюдателя, – российский оппозиционер Гудков

Эра кровавого президента России Владимира Путина уходит в прошлое. В стране-агрессоре набирают силу генералы, которые сделают из своего диктатора обычного наблюдателя. Вскоре глава Кремля не сможет указывать своим приспешникам, как, где и когда что-то делать.

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Об этом в эксклюзивном интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару рассказал российский оппозиционер и аналитик Геннадий Гудков. Он утверждает, что Путин уже утратил свои позиции во властной среде.

"Пригожин (глава ЧВК "Вагнер". – Ред.) – это верный пес Путина и благодаря этому качеству он жив. То, что Пригожин заявляет, что его лишили поставок, боеприпасов – это так ему намекают: "Обратись куда-то вверх и тебя, возможно, простят". Путин не помогает ему, и здесь, по-моему, наступает изменение баланса сил – идет резкое ослабление лично Путина, а большую силу набирает генералитет. То есть Путин, вероятно, понимает, что он воевать без генералитета не может, и генералитет понимает, что он может диктовать Путину условия", – отметил Гудков.

По его словам, такой расклад ситуации говорит о том, что акценты власти в Кремле очень сильно смещаются. Вскоре генералы будут мстить Пригожину и, как утверждает Гудков, Путин не сможет его защитить.

"Это интересно. Судя по всему, сейчас не только к Пригожину придут, я понимаю, что сейчас генералы потребовали от Путина убрать Кадырова", – добавил оппозиционер.

Гудков считает, что кровавый диктатор уже сдал свои позиции. И это чувствуют его "придворные".

"Вполне возможно, что это уже не путинская перезагрузка кадров, они сами уже начинают в клановой борьбе кого-то смещать, кого-то убирать, кого-то двигать, а Путин, к сожалению или к счастью, начинает занимать роль наблюдателя. Пока его еще не трогают, но, по моему мнению, Путин теряет власть и перестает быть реальным обладателем в своем окружении", – сказал он.

Оппозиционер Кремля отметил, что имел в виду таких генералов, как министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а также некоторые воюющие командиры.

В то же время, он подчеркнул, что неизвестна позиция секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

"Мы не знаем, на какой стороне Патрушев. Там нет разделения на уровне, у них есть клан, и кто в какую группу входит, я до конца не ориентируюсь. Позиция Патрушева, как утверждают инсайдерские каналы, это претензии к Путину. Вполне возможно, что эти генералы в какой-то момент могли объединиться для некоторых целей даже с Патрушевым. Потому что последовали разговоры, что его сын займет очень важное кресло", – отметил Гудков.

Также он добавил, что главным идеологом войны является миллиардер, олигарх и давний приспешник Путина Юрий Ковальчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавний фаворит Путина Пригожин потерял свой статус. Его влияние на ситуацию в кулуарах Кремля практически сведено к нолю. Одной из причин такого поворота событий стали амбиции Пригожина, которыми он пытался придушить российских генералов. В конце-концов ситуация обернулась для него с точностью до наоборот.

Также OBOZREVATEL писал, что недавно Путин впервые признал, что РФ в будущем может ждать развал, когда страна разделится на "московитов, уральцев и другие" народности. По его мнению, это будет в случае, если Западу удастся ликвидировать РФ.

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