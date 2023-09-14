В России на заводе, выпускающем военную технику, прогремел взрыв: есть пострадавшие

В Кургане (РФ) 13 сентября во время сварочных работ в цеху "Курганмашзавода" произошел взрыв. Пострадали двое сотрудников предприятия, они получили ожоги.

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РосСМИ сообщили, что ЧП случилось в цеху, где собирают топливные баки для БМП. Заявляется, что причиной взрыва может быть нарушение техники безопасности. Мол, вспыхнули пары керосина.

Потерпевшие – 25-летний сборщик Владимир П. и 38-летний сварщик Алексей К. С различными ожогами они были доставлены в местную больницу.

В росСМИ сообщают, что возник пожар, который "в короткий срок был потушен работниками цеха".

ПАО "Курганмашзавод" – это единственный в России завод, который специализируется на производстве боевых машин пехоты и машин на их базе. С 2019 года входит в состав АО НПО "Высокоточные комплексы" государственной корпорации страны-агрессора "Ростех".

Находится под международными санкциями Евросоюза, США, Канады, Швейцарии, Японии, Украины, Австралии. Новой Зеландии и других.

Как писал OBOZREVATEL:

– 14 сентября в российском Саратове вспыхнул масштабный пожар. Предварительно, произошла разгерметизация на газопроводе d-1000 с последующим горением.

– В Тверской области РФ утром 13 сентября заявили об атаке беспилотника на Редкинский химический завод. Дрон якобы был выявлен и ликвидирован около 5:00.

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