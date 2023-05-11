"Пока не дойдем до Польши, так и будем всех забирать": в России начались новые "облавы" для отправки на войну

Кремль неоднократно опровергал все обсуждения о второй волне мобилизации, однако она уже идет полным ходом. Военкоматы начали новую "охоту" на россиян, а контракт на службу в оккупационной армии заставляют подписывать не только принудительно, но и обманным путем – при этом озвучивают планы о захвате всей Украины. Однако факт налицо: потери армии России настолько велики, что это уже вынуждены признать одиозные "деятели" страны-агрессора.

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"Гениальный" план

О том, что в России нужно начать вторую волну мобилизации из-за нехватки солдат на войне, заявил бывший глава "Роскосмоса" и зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Одиозный деятель признал, что российских солдат (да неужели!) убивают в Украине.

"Надо иметь в виду, что враг сильнее нас. Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя, поэтому нужна мобилизация. Она должна была пройти не только одна в начале осени, должна была пройти еще одна. У нас есть проблемы с личным составом, потому что ребят ранят, наших бойцов убивают", – заявил представитель страны-агрессора.

Вот только озвучивать цифру потерь армии РФ в России категорически не хотят, а по данным Генерального штаба ВСУ с начала полномасштабного вторжения армия оккупантов потеряла уже почти 197 тысяч своих солдат.

Во время первой волны в России были мобилизованы более 300 тысяч человек, теперь же поставлена задача "привлечь" еще 400 тысяч. Что вызвало много вопросов у россиян.

"И (новых мобилизованных. – Ред.) туда же, в окопы. Казалось бы - 700 тысяч достаточно для "восполнения"? Но Рогозин говорит - нет. Нужна вторая волна, и опять с той же целью - "восполнить". Вы скажите хотя бы плюс-минус сто тысяч – так на сколько вам восполнять-то надо?", – задал вопрос российский аналитик Анатолий Несмиян, подразумевая огромные потери оккупационной армии.

Он также сделал вывод, что если у РФ есть нехватка военной техники, то воевать росармия собирается, судя по всему, закидывая противника "мясными волнами". Это то, что делала до недавнего времени ЧВК "Вагнер", отправляя на верную смерть под Бахмутом зеков-наемников.

"Если с техникой все более и более неважно, да так, что на парад выставить было нечего, то как вам помогут сотни тысяч человек вместо танков, авиации и всего другого? Завиральные цифры производства танков - это из той же оперы, что и рассказы про "Армату", которая уже несколько лет как должна стоять в войсках в количествах тысяч единиц. Вместо нее на Красную площадь выкатили Т-34. Так вопрос – если у вас нет техники, то как вы рассчитываете воевать? Закидывать волнами?", – пишет Несмиян.

На войну по-тихому

Несмотря на призывы одиозных деятелей, открыто объявлять о мобилизации Кремль не собирается – ситуация и так взрывоопасна: ежедневно "кошмарят" неизвестные беспилотники, наносят удары по военным объектам, происходят диверсии на ж/д и тому подобное. Недалеко и до потери управляемости, а вот этого Путин допустить никак не может. Потому власть использовала свой излюбленный прием и "отлов" новых партий "пушечного мяса" начался, но... по-тихому. Причем одновременно в нескольких регионах РФ. Например, в Бурятии, которая является лидером по числу погибших оккупантов на душу населения.

О том, что мобилизация бурятских мужчин идет непрерывно, сообщили каналу "Можем объяснить" бурятские правозащитницы Александра Гармажапова и Надежда Низовкина.

Отправляют сразу на войну в Украине, на наиболее горячие участки фронта. "В наш юридический отдел обращались с запросом: "Знакомый под Угледаром, мобилизовали две недели назад и обманом заставили подписать контракт на год. Хочет расторгнуть и просит помощи. Там нет интернета", — зачитала Гармажапова.

По словам другой правозащитниц, военкоматы при мобилизации теперь не берут в расчет ни количество детей, ни состояние здоровья "претендента". Гребут всех. Причем, судя по словам военкомов, это надолго и озвучивают "грозные" планы захватить всю Украину – аж до Польши.

"В военкоматах вместо того, чтобы это скрывать, напрямую говорят: пока мы не дойдем до Польши, так и будем всех забирать", – резюмирует Низовкина.

Сборы – обман

10 мая 2023 г. российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Правозащитники сразу же забили тревогу, потому что увидели в этом новый способ отправки россиян на преступную войну.

"По итогам их (сборов) прохождения правовой статус гражданина в запасе может измениться таким образом, что он получит офицерское звание, а те, кто не служили - получат военно-учетную специальность (ВУС)", – рассказал российский юрист и правозащитник Артём Файзулин. После этого для таких людей вырастет вероятность быть призванными по мобилизации.

Вручить повестку могут прямо во время сборов или на сборных пунктах и оттуда отправить в Украину, потому что военным "никто не запретит этого сделать, и никто сейчас не может это проконтролировать", – говорит адвокат Дмитрий Захватов.

Еще один аргумент для властей призвать на фронт после сборов — сказать, что они только что прошли обучение, пишет российский Telegram-канал FTP-мобилизация.

По российскому законодательству, за неявку на сборы предусмотрен только штраф 3 тыс. рублей. Потому юристы рекомендуют не получать повестки и не ходить на сборы – в этом случае есть шанс сохранить свою жизнь и не превратиться в военного преступника.