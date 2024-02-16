В России на фоне войны против Украины резко возрос спрос на помощь психологов и лечение от алкоголизма

Жители страны-агрессора России, которая почти два года ведет полномасштабную войну против Украины и несет большие потери, начали все чаще обращаться за помощью к психологам. Кроме того, в РФ вырос спрос на специалистов, которые могут помочь побороть алкогольную зависимость.

Об этом говорится в данных на российском интернет-сервис для размещения объявлений "Авито". Результаты публикуют российские издания.

Как говорится в сообщениях росСМИ, в январе и феврале 2024 года жители РФ искали психологов на этом ресурсе на 35% чаще, чем в 2023 году. В то же время спрос на специалистов по лечению от алкоголизма вырос на 85%.

Часто россияне ищут детских психологов – на них спрос в во втором месяце года года вырос на 63% по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Также особо востребованными оказались семейные психологи – спрос на этих специалистов вырос на 52%.

Также россияне начали часто искать на сервисе консультации сексологов (спрос вырос на 9%) и гипнотерапевтов (спрос увеличился на 60%).

Также росСМИ пишут, что первый год войны в Украине спрос на психологов в стране-агрессоре подскочил почти на 63%.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 15 февраля в Белгороде прогремели мощные взрывы, в результате которых среди мирных жителей зафиксированы погибшие и раненые. Граждане страны-террориста РФ устроили истерику и пожаловались, что их оккупационная армия вновь сбивает ракеты прямо над жилыми кварталами.

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