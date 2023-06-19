В России на фоне провалов в войне снова обвинили Украину в планах создать 'грязную бомбу': вспомнили Ривненскую АЭС

Российские пропагандисты на фоне провалов оккупантов в войне снова выдали басню о том, что Украина намерена "продолжить работу над грязной ядерной бомбой". Заявили, что в этих целях госинспекция ядерного регулирования нашего государства якобы отправила на переработку партию облученного топлива из Ривненской АЭС.

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Об этом говорится в сообщении пропагандистского издания РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки России. Отмечается, что топливо якобы перемещено в двух контейнерах на площадку хранилища в Чернобыле. Пропагандисты предусмотрительно добавили, что МАГАТЭ об этом не было сообщено.

Напомним, что о "грязной бомбе" в России упоминают регулярно. В частности, последний раз о ней в марте заговорила официальная представительница МИД России Мария Захарова. Она выдала, что в порт Одессы якобы в обход таможенного досмотра с территории одного из европейских государств были доставлены контейнеры с веществом "Калифорний-252" и англоязычной маркировкой.

Однако следует отметить, что всегда, когда Россия предупреждает о якобы готовящихся провокациях с украинской стороны, она сама совершает новое военное преступление.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще осенью прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу обзвонил четырех своих коллег из Франции, Британии, США и Турции, чтобы предупредить – якобы Украина готовится применить "грязную бомбу". Ничего, кроме недоумения и недоверия, такие заявления на Западе не вызывали. Что такое "грязная бомба" и как защититься от ее взрыва, читайте в материале.

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