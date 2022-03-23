ЕСПЧ будет рассматривать иски против России несмотря на исключение страны из Совета Европы: что это значит

Европейский суд по правам человека будет продолжать рассматривать иски против России в течение переходного периода в отношении любых нарушений Конвенции, которые будут иметь место до 16 сентября 2022 года. Такое решение принято несмотря на исключение страны-агрессора из Совета Европы.

Хорошей новостью 23 марта поделился в Facebook адвокат Андрей Лещенко. Он указал: суд принял соответствующую резолюцию днем ранее.

"Была обоснована опасность, что ЕСПЧ будет рассматривать дела против России только относительно нарушений, которые имели место только до 16 марта 2022 года (дата исключения государства из СЕ, – ред.), что было бы плохо в свете возможных жалоб по нанесенном Украине ущербу в связи с развязанной войной. Но нет, "зрада" отменяется", – написал эксперт.

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Он пояснил, что суд применил ст. 58 Европейской Конвенции и руководствуется целью практической и эффективной защиты прав человека.

Таким образом, отметил адвокат, ЕСПЧ остался для украинцев еще одним инструментом в борьбе с РФ.

"Это означает, что мы можем обращаться как с Правилом 39 Регламента ЕСПЧ против России, так и подавать все жалобы в связи с ущербом и войной, а РФ будет обязана выполнять решения ЕСПЧ по всем нарушениям Конвенции", – написал Лещенко.

Напомним, Европейский суд по правам человека – это международный судебный орган, созданный в 1959 году и расположенный в Страсбурге (Франция). Его юрисдикция распространяется на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Приказ ЕСПЧ является обязательным для исполнения.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

16 марта ЕСПЧ временно остановил рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации. Это было связано с тем, что РФ исключили из Совета Европы.

Ранее того же дня Комитет министров СЕ проголосовал за "изгнание" России из организации, а триколор страны-агрессора убрали с аллеи флагов у здания Совета Европы. Причиной стала развязанная Кремлем война против Украины.

РФ перед этим сама передала заявление в СЕ о выходе из организации, утверждая, что это "обдуманное решение". Однако это было сделано уже после того, когда стало понятно: решение по исключению Москвы будет принято.

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