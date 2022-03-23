ЕСПЧ будет рассматривать иски против России несмотря на исключение страны из Совета Европы: что это значит

Дарья Дурова
Политика
2 минуты
ЕСПЧ принял решение по РФ
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Европейский суд по правам человека будет продолжать рассматривать иски против России в течение переходного периода в отношении любых нарушений Конвенции, которые будут иметь место до 16 сентября 2022 года. Такое решение принято несмотря на исключение страны-агрессора из Совета Европы.

Хорошей новостью 23 марта поделился в Facebook адвокат Андрей Лещенко. Он указал: суд принял соответствующую резолюцию днем ранее.

"Была обоснована опасность, что ЕСПЧ будет рассматривать дела против России только относительно нарушений, которые имели место только до 16 марта 2022 года (дата исключения государства из СЕ, – ред.), что было бы плохо в свете возможных жалоб по нанесенном Украине ущербу в связи с развязанной войной. Но нет, "зрада" отменяется", – написал эксперт.

Видео дня

Он пояснил, что суд применил ст. 58 Европейской Конвенции и руководствуется целью практической и эффективной защиты прав человека.

Таким образом, отметил адвокат, ЕСПЧ остался для украинцев еще одним инструментом в борьбе с РФ.

"Это означает, что мы можем обращаться как с Правилом 39 Регламента ЕСПЧ против России, так и подавать все жалобы в связи с ущербом и войной, а РФ будет обязана выполнять решения ЕСПЧ по всем нарушениям Конвенции", – написал Лещенко.

Фотокопия документа
Telegram "In Court We Trust"

Напомним, Европейский суд по правам человека – это международный судебный орган, созданный в 1959 году и расположенный в Страсбурге (Франция). Его юрисдикция распространяется на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Приказ ЕСПЧ является обязательным для исполнения.

Полный текст поста.
Скриншот Facebook Андрея Лещенко.
Скриншот Facebook Андрея Лещенко.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Обращение OBOZREVATEL

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!

РоссияВторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022Новости РоссииstopwarЕвропейский суд по правам человекаСовет Европы