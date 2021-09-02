В России мощный смерч пронесся по пляжу. Момент сняли на видео

В Сочи (Россия) мощный смерч обрушился на пляж "Бургас", раскидав по берегу шезлонги и зонтики. Происшествие случилось вечером 1 сентября.

Кадры со смерчем в сети опубликовали очевидцы. На записи видно, что с моря на сушу зашла большая воронка, которая подняла в воздух предметы, что были в зоне отдыха. Предварительно, во время инцидента никто не пострадал.

Отметим, что по сообщению местных властей, непогода в регионе продлится еще несколько дней. Спасатели рекомендовали людям принять все необходимые меры предосторожности. Также отдыхающим посоветовали временно не посещать пляжи.

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