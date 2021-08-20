В России ветер вырвал с корнем деревья, а ливень затопил трассы. Фото и видео

В Краснодарском крае (Россия) бушевала непогода, под удар стихии попали города Крымск и Новороссийск. Шквальный ветер вырывал деревья, а дожди затопили дороги.

В регионе до 21 августа объявили штормовое предупреждение. Спасатели до 24 августа ввели режим повышенной готовности, пишет "Комсомольская правда". По прогнозу метеорологов, ожидаются грозовые дожди, град и ветер до 20 м/с.

Из-за непогоды на трассе Абинск – Шапсугская, часть дороги оказалась перекрытой. Река Куафара вышла из берегов и затопила часть дороги между Крымском и Абинском. Также из-за воды на дороге в кювет съехал автобус с пассажирами.

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"Автобус в кювете, легковушки еле крадутся. Потоки воды несутся по дороге, ездить опасно. С корнем вырваны деревья, несется в этой мутной жиже мусор", – рассказали очевидцы аварии.

Затопленным оказался и Краснодар. В городе весь день шел дождь. В курортном Геленджике из моря ну сушу вышел небольшой смерч, чем напугал туристов на пляже.

Кроме того, из-за бури на дорогах образовались затяжные пробки. Автомобили по нескольку часов стояли на затопленных трассах.

По прогнозу в регионе над Черным морем пройдут смерчи, бури ожидаются на участке от Анапы до Магри. До неблагоприятных отметок поднимутся уровни водоемов в юго-восточной части края (Отрадненский, Мостовской, Лабинский, Апшеронский районы), реки Черноморского побережья (от Анапы до Магри) и Адыгеи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Керчи временно оккупированного Крыма в ночь на 16 августа прошел мощный ливень с грозой, что привело к затоплению ряда городских улиц.