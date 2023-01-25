В России мощный пожар охватил церковь, в которой оккупанты получили благословение на войну против Украины. Фото и видео

В российском Кирове вспыхнул мощный пожар в Федоровской церкви. Она является точной копией Владимирской церкви в резиденции президента России Владимира Путина.

Видео дня

Именно в этой церкви "благословляли" российских оккупантов перед отправкой на захватническую войну против Украины. О пожаре сообщили в российском МЧС.

В городе Киров среди ночи загорелась Федоровская церковь, принадлежащая РПЦ. На момент, когда к месту возгорания прибыли пожарные, огнем была охвачена площадь в 50 кв. м, к 6 часам утра в российском МЧС отрапортовали о "ликвидации пожара на площади 225 кв. м". Тушение огня заняло около 4 часов.

Судя по опубликованным в сети видео тушения пожара, огонь охватил все здание. А фото с места пожара уже после ликвидации огня дают представление о повреждениях: в церкви полностью разрушен главный купол и барабан церкви, разбито стекло на окнах и повреждено ограждение.

После того, как пожар удалось затушить, в РФ заявили, что пострадавших вследствие возгорания нет, а его причины - не установлены.

Как пишут российские пропагандисты, Феодоровская церковь была построена в 2007 году, она является точной копией Владимирской церкви в резиденции Путина на Валдае.

По данным СМИ, именно в этой церкви российские священнослужители благословляли оккупантов перед отправкой их на войну против Украины.

Также в этой церкви регулярно собирали помощь для российских оккупантов, воюющих против Украины на украинской земле.

Напомним, ранее священник РПЦ Андрей Ткачев расхвалил гибель россиян на фронте и пообещал им рай. При этом он пожаловался, что очень много "дурацких смертей" и "люди умирают как свиньи".

Этот же "священнослужитель" также призывал российских оккупантов убивать украинцев. При этом он пожаловался на засилье "гадья, ворья и сволочей" в РФ.

Также сообщалось, что ликвидированных в Макеевке оккупантов за 40 дней до гибели благословили крестом, похищенным из Луганска.