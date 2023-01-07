Ликвидированных в Макеевке оккупантов за 40 дней до гибели благословили крестом, похищенным из Луганска, – журналист

Мобилизованных на войну против Украины оккупантов из Самарской области РФ перед отправкой на "СВО" благословили крестом, похищенным из Луганска. Попы РПЦ провели этот обряд как раз за 40 дней до удара по ПТУ №19 во временно захваченной россиянами Макеевке Донецкой области.

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На интересное совпадение указал журналист и блогер Денис Казанський. На своей странице в Telegram он отметил, что этот факт понравится любителям символизма.

Примечательно, что российские СМИ не стесняясь писали о своем мародерстве. Крест из оккупированного украинского Луганска, незаконно вывезенный в поселок Рощинский Самарской области РФ, они называли "уникальной реликвией". Ее украл из Украины три года назад архимандрит Варфоломей (Кузнецов).

Благословлял крестом солдат протоиерей РПЦ Дмитрий Поляков. Он подбодрил оккупантов, которые ехали убивать украинцев, и заявил, что "с ними господь".

Кроме того, один из чиновников подарил командирам подразделений иконы.

Напомним: в новогоднюю ночь в оккупированной Макеевке вследствие удара по базе оккупантов погибло большое количество российских мобилизованных, которых недавно отправили в Украину. Количество погибших и пострадавших измеряется сотнями.

Дело в том, что взрыв спровоцировал детонацию боеприпасов, которые захватчики хранили в том же помещении. Если бы не это, таких масштабных потерь, возможно, не было бы.

Минобороны РФ спустя два дня подтвердило массовую гибель оккупантов. Там утверждают о потере 89 военных убитыми. "Бавовна" в Макеевке вызвала резкую критику военного руководства в российском информпространстве.

Все погибшие были из Самарской области. Траурные мероприятия в связи с их гибелью были запланированы в четырех городах России.

Как писал OBOZREVATEL:

– Журналисты заявили, что власти РФ хотели избавиться от солдат, уцелевших в Макеевке, отправив их как "мясо" на передовую. Родственница одного из оккупантов рассказала, что выживших мобиков "хотят списать как ненужных свидетелей".

– Военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин считает, что в России в шесть раз занизили потери оккупантов в макеевском ПТУ №19. Если россияне говорят о 100 погибших, то на самом деле их может быть около 600 или даже больше.

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