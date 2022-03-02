В России могут превентивно ввести военное положение: что это значит и чем может грозить Украине

В России могут превентивно ввести военное положение. Стало известно, что обе палаты российского парламента соберутся 4 марта на экстренное заседание, на котором, вероятнее всего, будет принято такое решение.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Москве этот шаг необходим для объявления всеобщей мобилизации по стране. Ведь планы России по захвату Украины провалились.

В этом убежден активист Андрей Смолий, который из собственных источников получил подтверждение информации о планах Кремля ввести военное положение и провести мобилизацию. А также втянуть в войну Беларусь.

"Только что стало известно, что на России 4 марта будет внеочередное заседание обеих палат Госдумы. Причина – полный провал Московии в Украине и страх того, что начнутся какие-то протесты. Но главное – у них не получается захватить Украину имеющимися силами. Других сил – просто нет. Их нужно создавать. Поэтому толкают на бойню Беларусь. И именно поэтому возможно привлечение дополнительного мяса", - сообщил Смолий.

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"Думаю, кремлевским элитам следует принимать решения по Путину. Потому что фашист Путин потянет ко дну и их", - добавил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 5840 солдат, 211 танков и 30 самолетов.

Такие данные на утро 2 марта обнародовал Генштаб ВСУ.