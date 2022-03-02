Росія у війні проти України втратила 5840 солдатів, 211 танків та 30 літаків – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал утреннюю сводку по потерям оккупантов. В частности, Россия в войне против Украины потеряла 5840 солдат, 211 танков и 30 самолетов.

Но цифры могут быть еще выше, поскольку подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба.

Также оккупанты потеряли 31 вертолет, 862 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем и 9 средств ПВО.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 40 реактивных систем залпового огня, 60 цистерн из ГСМ, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 легких скоростных катера и 355 единиц автомобильной техники.

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В то же время, как сообщают источники OBOZREVATEL, Министерство обороны Российской Федерации во внутреннем отчете указало, что безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ составляют 7688 человек.

Отметим, что российские матери начали бить тревоги, требуя от власти вернуть домой их сыновей – солдат, ушедших на войну в Украину и попавших в плен. Узнавать захваченных кафиров стали благодаря видео и фото, которые распространяют украинские военные и СМИ с целью донести россиянам понимание того, что РФ вторглась на нашу территорию.

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