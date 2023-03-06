В России мобилизовали на войну лучшего невролога города Владимира Андрея Сафронова: через несколько месяцев вернулся в пакете. Фото

В России на войну против Украины мобилизовали кандидата медицинских наук Андрея Сафронова. Он был лучшим неврологом в городе Владимир.

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Известного медика с 23-летним стажем отправили на передовую. Спустя несколько месяцев Сафронов вернулся в родной город уже в гробу, сообщили в соцсетях.

Его знакомая медик Юлия Малышева рассказала, что врача-невролога высшей категории мобилизовали в качестве военного врача. По ее словам, он вообще не должен был попасть на фронт, однако в военкомате не приняли во внимание то, что у невролога есть трое детей, один из которых является инвалидом детства.

Известно, что жена Сафронова пытались оспорить это решение для чего писала жалобы в разные инстанции, но результата это не принесло.

"Губернатор Александр Авдеев признался, что дефицит врачей во Владимирской области в 2022 году увеличился и составил более 900 человек, а нехватка среднего медперсонала − около полутора тысяч работников. Это не мешает властям принудительно отправлять врачей на войну, где они погибают", – отметили росСМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля в России на войну против Украины отправили более 527 тысяч жителей страны-агрессора, говорят подсчеты росСМИ. Официальные цифры сильно занижены.

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