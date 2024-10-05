В России квадроберов и тарологов признают 'экстремистами': какими наказаниями угрожают в Госдуме

В Госдуме России анонсировали законопроект, запрещающий деятельность тарологов, нумерологов, движение квадроберов и признающий их "экстремистами". Им угрожают "дикими штрафами" и тюремным заключением.

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Об этом заявил депутат российской госдумы Андрей Свинцов. Его цитируют пропагандистские каналы и паблики.

По словам Свинцова, тарологи и нумерологи должны получить медицинскую лицензию и оказывать медицинскую помощь. Но так как 99% из них – это шарлатаны и мошенники, то их нужно "всех посадить", заявил депутат Госдумы.

"Чтобы статья была действенной, ее нужно правильно прописать. Если медицине нужны дополнительные методички, карточки, то хорошо. Если это откровенный обман, это просто мошенничество", – считает Свинцов.

Также в ближайшее время в России хотят запретить квадроберов, их движение признать "экстремизмом" и выписывать им "дикие штрафы".

По словам российского депутата, все эти нововведения будут введены в течение года.

"Мы в ближайшее время все это запретим, включая квадроберов. Все это будет признано экстремизмом, дикие штрафы. Хотите людям помогать? Идите учиться медицине или идите в церковь. Широкую аудиторию собирать - это мошенничество. Это надо все отрегулировать. Массово мы это запретим в течение года, инициативы дойдут до рассмотрения", – заявил Свинцов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Госдуме предлагают снова ввести налог на бездетность, как в СССР, а также рассматривают документ о запрете чайлдфри. За пропаганду этой идеи российские законодатели предлагают наказывать штрафом до 5 млн рублей.

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